Президент США Дональд Трамп планирует покинуть Вашингтон в день инаугурации своего преемника Джозефа Байдена, за несколько часов до его вступления в должность. Об этом сообщило в пятницу информационное агентство Reuters.

Ссылаясь на неназванные источники информации, агентство уточнило, что Трамп планирует 20 января отбыть с военной базы Эндрюс под Вашингтоном в свое поместье в Мар-а-Лаго в штате Флорида. Предполагается, что на Эндрюсе состоится перед этим прощальная церемония.

Ранее утверждалось, что Трамп покинет Вашингтон 19 января.

Напомним, торжественная церемония вступления Байдена в должность состоится 20 января на ступенях Капитолия в Вашингтоне в полдень по местному времени (19:00 по Киеву).

В связи с этим в Вашингтоне на улицы выведут десятки тысяч правоохранителей и перекроют центр.