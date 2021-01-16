С 16 января вступает в силу очередная норма закона об украинизации. Интересно, что происходит это в годовщину "диктаторских" законов Януковича, которые были приняты ровно семь лет назад.

На мову должна перейти вся сфера услуг. Это касается не только продавцов и официантов, но и всех, кто общается с клиентами: от фитнес-инструкторов и репетиторов до электронных коммуникаций интернет-магазинов.

Также эта норма касается вывесок, ценников и других внешних проявлений сферы услуг. Санкция за языковое неповиновение - штраф.

Правда, рядовых продавцов, официантов и кассиров штрафовать смогут не раньше 16 июля 2022 года. А вот взыскания для предпринимателей начнутся уже с 16 января. Юрлицам, чьи работники нарушают законодательство, грозит штрафовать от 5100 до 6800 гривен.

Следить за соблюдением законодательства будут языковые инспекторы и многочисленные "добровольные помощники" из числа националистов и разного рода "мовных активистов". Среди националистов уже обсуждается как они "выйдут в рейды" 16 января.

Правда, испортить этот план могут сильные морозы до минус 17-ти, которые ударили сегодня.

Как давать им отпор - "Страна" анализировала в материале Что делать, если вас начнут кошмарить за русский язык после 16 января? Алгоритм действий.

"Страна" следит за новостями сегодняшнего дня в онлайн-хронике. Материал обновляется.

11:20 Киевский предприниматель Алексей Давиденко объявил на своей фирме "мягкую украинизацию". При этом за неисполнение мовного закона он грозит своим работникам... увольнением.

11:00 "Мне одному кажется, что государство, пытающееся регулировать обращение слов с помощью закона — это failed state?", - спрашивает журналист Алексей Бобровников.

10:45 "Закон, рассказывающий продавцу, на каком языке общаться с покупателем, - совершенно дикая вещь в современной Европе. Но он вполне органично смотрелся бы в какой-нибудь Румынии времен Антонеску. Если, дорогие патриоты, цель была прийти в Европу 30-х годов прошлого века, то вы уже почти дошли, поздравляю", - пишет журналист Вячеслав Чечило.

10:31 Нардеп Макс Бужанский прокомментировал пост Порошенко о его роли в украинизации.

"Порошенко, на секунду оторвавшись от хранения нескольких тонн денег написал очень пафосный пост про язык.

И ещё раз похвастался тем, как он принял действующий закон о языке.

Почему то забыв добавить, что именно его депутаты перед вторым чтением вычеркнули из него норму, обязывающую нардепов выступать на украинском с парламентской трибуны.

О чем он промолчал тогда, подписав в таком виде, и стыдливо молчит сейчас".

10:28 Блогер Сергей Черкасский считает, что навязывание украинского языка вызовет его отторжение.

"Споры об украинском языке существовали и в 19 веке, но я не думал, что 7 лет подряд об этом будут говорить в 21 веке. Заставлять обслуживать на украинском языке половину Украины, у которой родной язык русский - это так же глупо, как если бы во Львове всех заставили говорить по-русски. Ни к чему хорошему это не приведёт, украинская власть только повышает градус ненависти к украинскому языку, который войдёт в историю и будет восприниматься у почти половины населения - как навязанный и слабый. Вот и всё. Это делают сами украинцы, и кремлёвских агентов не нужно".

10:26 Советник Авакова Зорян Шкиряк призвал говорить по-украински в сфере обслуживания.

10:23 Экс-нардеп Александр Ржавский пишет, что отныне возмущаться ростом цен в магазинах можно только на государственном языке.

Наконец-то! Начиная с сегодняшнего дня заживем по-новому.

Наверное, еще беднее. Но, что хорошо, поражаться росту цен в магазинах теперь можно только патриотично и "виключно солов‘їною". Дякуем, пане Президенте Зеленський.

Мы-то думали, что он за всех людей и их права.

Оказалось, только за часть и за вра жду между ними".

10:18 В соцсетях уже дискутирую по поводу украинизации.

"Сегодня в Украине вступила в силу норма закона, согласно которой вся сфера обслуживания в стране переходит исключительно на украинский язык. Единственный смысл этой позорной инициативы - демонстративная дискриминация миллионов русскоязычных украинцев. Впоследствии за нее будет очень стыдно - и тем, кто помогал прийти к власти упоротым шовинистам, и тем, кто просто отмалчивается, стараясь не нажить себе лишних проблем", - пишет журналист Андрей Манчук.

10:09 Порошенко - "отец" закона о тотальной украинизации - написал радостный пост по поводу ее нового витка. Но и тут не удержался от передергиваний.

"В Украине украиноязычный человек имеет право общаться по-украински. А русскоязычный - по-русски. И ничего ему за это не будет. Все остальное - манипуляции", - написал он, как бы полемизируя с критиками закона.

Правда, это закон прямо предписывает штрафовать, если русскоязычный кассир первым заговорил на языке, который является родным и для него, и для подавляющего большинства его клиентов, скажем, в Харькове или Одессе.

Так что насчет "ничего не будет" бывший президент очевидно неправ.

10:07 В одесском супермаркете "Обжора" кассиры обслуживают на украинском языке. Но переходят на русский, если к ним на этом языке обращается покупатель, передают "Стране" очевидцы.

10:00 Языковой омбудсмен Креминь уже опубликовал воззвание жаловаться на тех, кто отказывается переходить на украинский язык и дал городской киевский телефон для звонков.

И уточнил, что "по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке, приемлемом для обеих сторон".

09:48 На сайтах интернет-магазинов по торговле гаджетами украинизация еще в полной мере не началась.

Так, "Цитрус" и "Розетка" по умолчанию загружают страницу на русском языке.

А вот Moyo предлагает, прежде чем начать использовать сайт, сначала выбрать язык.