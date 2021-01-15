Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации в отношении пандемии коронавивируса высказался против введения требования обязательной вакцинации или наличия иммунитета при международных поездках.

Это следует из его рекомендаций, опубликованных в пятницу в Женеве.

"В настоящее время не следует вводить требование доказательства вакцинации или иммунитета при международных путешествиях как условия въезда в страну, поскольку пока все еще не ясно, в какой степени вакцинация снижает передачу инфекции", - отметил комитет по итогам своего заседания.

Ранее "Страна" сообщала, что поставки вакцины Pfizer в ЕС задержат на 3-4 недели.

Шесть стран уже высказали недовольство по этом поводу.

Также мы писали, что в Китае призвали приостановить вакцинацию препаратами Pfizer из-за массовых смертей после прививок.