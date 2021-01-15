"Дорогой Тайип". Макрон от руки написал Эрдогану письмо с предложением наладить отношения
Президент Франции Эммануэль Макрон написал лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану о желании наладить отношения между Анкарой и Парижем.
Об этом пишет Sabah в пятницу, 15 января.
"Два дня назад мы получили положительное письмо от Макрона, в котором содержится его желание развивать отношения, встретиться с нашим президентом. Он от руки написал приветствие на турецком: "Дорогой Тайип", - рассказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Отмечают, что сам Эрдоган отреагировал на письмо французского коллеги положительно и готов к встрече с Макроном, но речь прежде всего идет не о личной встрече, а о видеоконференции или переговорах по телефону.
Напомним, после резонансного убийства школьного учителя во Франции,причиной которого стала демонстрация на уроке карикатур на пророка Мухаммеда, Эммануэль Макрон объявил борьбу с исламским радикализмом во Франции.
Также сообщалось, Эрдоган раскритиковал политику французского лидера за продвижение идеи "просвещенного ислама", которая в действительности, по мнению Эрдогана, ставит целью создание антиисламской системы. В своей речи президент Турции заявил, что главе Франции "требуется лечение психических расстройств". После этого Париж отозвал из Анкары своего посла.