В пятницу, 15 января, мировые цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться на фоне ужесточения ограничительных мер в Европе и Китае из-за роста количества заражений коронавирусом.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:32 по Киеву составляет $54,79 за баррель, что на $1,63 (2,89%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $52,08 за баррель, что на $1,49 (2,78%) ниже уровня предыдущих торгов.

Однако Trading Economics отмечает, что нефть WTI может продемонстрировать рост по итогам десятой недели подряд, в то время как Brent может зафиксировать незначительное недельное снижение.

ОПЕК незначительно повысила свою оценку спроса на нефть в 2020 году. Ранее предполагалось, что спрос снизится на 9,77 млн б/с, новый прогноз падения - на 9,75 млн б/с, до 90,01 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации. Прогноз темпа роста спроса в 2021 году не изменился и составляет 5,9 млн б/с - до 95,91 млн б/с.

Страны ОПЕК в декабре прошлого года увеличили добычу нефти по сравнению с ноябрем на 280 тыс. б/с - до 25,36 млн б/с, лидерами роста стали Ливия, Ирак и ОАЭ, в то время как производство снизилось в Нигерии, Конго и Анголе, говорится в ежемесячном отчете картеля. Согласно расчетам "Интерфакса", в декабре сделка ОПЕК+ была исполнена на 102%.

Министерство энергетики США сообщило, что планирует продавать нефть из Стратегического нефтяного резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR) в течение нескольких месяцев в 2021 финансовом году. Продажи планируется начать в мае 2021 года, однако, если этого потребуют рыночные условия, они могут начаться уже в апреле.

"Минэнерго сохраняет уверенность в долгосрочной устойчивости нефтяных рынков. В текущий период восстановления экономики Минэнерго считает консервативный подход к продажам нефти оправданным. Четкие сроки и объемы продажи нефти будут определены позднее", - говорится в заявлении ведомства.

Минэнерго планирует принять решение относительно подходящих сроков продажи нефти из SPR, а также об объемах продаж в начале марта.

В то же время в Китае за минувшие сутки выявлено 144 новых случаев заражения коронавирусом, об этом сообщил Госкомитет здравоохранения КНР в пятницу. Это максимальный дневной прирост за более чем 10 месяцев, отмечает The Strait Times. При этом в больницах находится примерно 1 тыс. пациентов с коронавирусом.

Власти КНР на этой неделе ужесточили карантинные меры в некоторых регионах страны, чтобы сдержать распространение заболевания. Они призывают жителей отказаться от поездок без существенной необходимости в период каникул по случаю Нового года по лунному календарю, когда обычно сотни миллионов китайцев отправляются в поездки.

Тем временем избранный президент США Джо Байден в четверг представил новый план поддержки экономики на сумму $1,9 трлн, который, помимо прочего, включает прямые выплаты жителям страны, надбавки к пособиям по безработице, повышение минимального размера оплаты труда, сообщает CNBC.

Напомним, в Китае выявили коронавирус нового типа в мороженом, сделанном на сырье из Новой Зеландии и Украины.

Также сообщалось, что в Латвии повторно ввели комендантский час из-за коронавируса