В субботу, 16 января, на большей части Украины будет солнечная и морозная погода. Лишь в западных регионах ожидается облачная погода с небольшим снегопадом. На дорогах гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На всей территории страны ближайшей ночью температура воздуха опустится до 14-20 градусов мороза. В дневные часы 9-14 градусов ниже ноля. Немного теплее в южных регионах - 5-8 мороза.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, в выходные в Украине ударят морозы до -25 градусов, синоптик рассказала, когда ждать потепления.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине выпало уже до 35 см снега, а на дорогах образовалась гололедица.

Также мы сообщали, что появилось видео, как киевляне высыпали кататься по первому снегу, несмотря на карантин.