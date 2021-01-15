Китайские эксперты в области здравоохранения призвали Норвегию и другие страны приостановить использование вакцин от COVID-19 на основе мРНК, производимых компаниями Pfizer и BioNTech, особенно среди пожилых людей. Тревогу специалистов вызвали смерти 23 пожилых норвежцев, получивших прививки этой вакциной.

Об этом сообщает издание Global Times.

По словам китайского иммунолога, новая мРНК-вакцина была разработана в спешке и никогда не использовалась в больших масштабах для профилактики инфекционных заболеваний, а ее безопасность не была подтверждена для широкомасштабного использования у людей. Эксперты полагают, что случаи смертей в Норвегии доказали, что эффективность вакцины против COVID-19 оказалась не такой высокой, как ожидалось.

В Китае добавили, что следует с осторожностью относиться к причинам смертей и разобраться, были ли они вызваны вакцинами или связаны с хроническими заболеваниями прививавшихся. Вирусолог из Уханьского университета Ян Чжаньцю заявил, что если будет доказана смерть именно от вакцин, это будет означать, что эффект препарата Pfizer не так хорош, как ожидалось, поскольку основное назначение мРНК-вакцин - исцеление пациентов. Вакцины с мРНК учат клетки человека вырабатывать белок, вызывающий иммунный ответ; тогда иммунный ответ может защитить людей от заражения, если настоящий вирус попадет в организм. Но после вакцинации мРНК могут вырабатываться токсичные вещества, что не гарантирует безопасность вакцин.

Это не относится к инактивированным китайским вакцинам, которые работают на основе более совершенных механизмов, сказал Чжаньцю.

А иммунолог из Пекина, пожелавший остаться неназванным, призвал мир приостановить использование м-РНК-вакцины от Pfizer, поскольку новая технология не доказала свою безопасность. По его мнению, пожилым людям, особенно старше 80 лет, не следует рекомендовать вакцинацию от COVID-19. Он пояснил, что такие люди имеют более слабую иммунную систему и более склонны к побочным эффектам. Им нужно рекомендовать принимать лекарства для улучшения иммунитета.

В самом Китае началась вакцинация людей в возрасте от 18 до 59 лет, поскольку статистические данные о людях старше 60 лет и до 18 лет относительно скудны из-за того, что они почти не были представлены во время клинических испытаний вакцин.

Ранее "Страна" рассказывала о случаях массовых летальных исходов после вакцинации Pfizer.

Кроме того, с этим препаратом много проблем при перевозке и хранении, так как он сохраняет свои свойства при температуре -70℃.