Поставки вакцины от коронавируса COVID-19 разработки немецкой компании BioNTech и американской Pfizer Inc. в страны ЕС отложат на несколько недель.

Об этом сообщил Минздрав Германии, передает "Интерфакс".

"В последний момент Еврокомиссия и страны-члены ЕС были проинформированы о том, что Pfizer не сможет полностью выполнить уже обещанный объем поставок в следующие три-четыре недели из-за изменений в работе на заводе Puurs", - говорится в заявлении министерства.

По данным немецкого Минздрава, Pfizer сообщила, что работы направлены на увеличение с середины февраля производственного потенциала.

В Берлине заявили, что "с сожалением" восприняли данную новость - в частности потому, что компании сами установили сроки поставок до середины февраля.

В заявлении говорится: Германия "ожидает, что Еврокомиссия как можно скорее добьется ясности и определенности от Pfizer в отношении дальнейших сроков поставок".

При этом правительства Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Швеции и Дании уже назвали неприемлемым сокращение поставок вакцины против коронавируса от Рfizer-Biontech.

Ранее в пятницу издание The Guardian сообщало, что компания Pfizer на временной основе снизит объемы поставок своей вакцины от коронавируса COVID-19 в ЕС в связи с необходимостью наращивания производственных мощностей для более широкомасштабного выпуска этого препарата.

Немецкая фармацевтическая компания BioNTech ранее объявила, что намерена увеличить производство вакцины от COVID-19 в 2021 году с 1,3 млрд до 2 млрд доз.

В Pfizer впоследствии отмечали, что эти планы повлияют на график доставки вакцин в конце января - начале февраля, однако поставки препарата существенно вырастут в конце февраля и марте.

Эффективность вакцины от Pfizer и BioNTech по итогам финального этапа клинических испытаний составила 95%. Она состоит из двух доз. Их вводят с интервалом в 21 день. Данная вакцина уже активно применяется в Северной Америке, странах ЕС и ряде других государств.

Однако есть и другие данные относительно эффективности этой вакцины. Например, в литовской клинике Covid-19 выявили у 79 медиков, которые получили первые дозы вакцины Pfizer.

Кроме того, в Норвегии после прививки от коронавируса вакциной Pfizer умерли более 20 человек.