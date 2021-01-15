В пятницу, 15 января, прошла онлайн-встреча временной поверенной в делах США Кристины Квин с мэрами пяти украинских городов, в ходе митинга обсудили борьбу с коронавирусом и децентрализацию.

Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине в своем Twitter-аккаунте.

Во встрече с Кристиной Квин приняли участие мэры следующих городов: Днепра (Борис Филатов), Черновцов (Роман Кличук), Кропивницкого (Андрей Райкович), Николаева (Александр Сенкевич) и Житомира (Сергей Сухомлин).

"Хорошо обсудили вопросы децентрализации, Covid-19 и другое", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, Кристина Квин обсудила с главой МОЗ Украины Максимом Степановым поставки вакцины от коронавируса. Американский дипломат обещала помочь с алгоритмом поставок препарата.

Также сообщалось, посол США обсуждала с заместителем руководителя Офиса президента сотрудничество Украины и США в сфере безопасности.