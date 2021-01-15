В Москве арестован оператор Фонда борьбы с коррупцией (создан Алексеем Навальным) Павла Зеленского. Он был задержан утром 15 января по делу о призывах к экстремизму.

Решение об аресте фигуранта дела до 28 февраля принял Пресненский районный суд, пишет "Медиазона".

Уголовное дело против работавшего на Алексея Навального Павла Зеленского возбудили из-за двух твитов после самосожжения нижегородской журналистки Ирины Славиной.

"Ирина, простите нас, простите что позволяем это <…> Этими словами я прошу всех нас встать, проснуться, перестать твитить и электронно переживать. Давайте ******* (бить - Ред.) эту недовласть", - написал Павел Зеленский.

Ранее "Страна" писала о том, что российская журналистка сожгла себя насмерть после того, как у нее прошел обыск, связанный с Ходорковским.

Также мы сообщали, что в России собираются задержать Навального сразу по его прибытию в Москву.