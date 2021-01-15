Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров опроверг появившуюся 15 января новость о том, что Высший антикоррупционный суд обязал Офис генпрокурора рассмотреть ходатайство НАБУ и САП о возвращении им из СБУ его дела.

Об этом Татаров коротко написал в своем Телеграм-канале.

"Информация, обнародованная НАБУ, что якобы ВАКС вынес решение в отношении меня, не соответствует действительности. Высший антикоррупционный суд отказал инициаторам обращения", - говорится в записи.

Так как информацию о решении ВАКС распространило НАБУ, со слов Татарова получается, что Бюро солгало.

Также комментарий о решении суда по иску НАБУ о возвращении дела дал адвокат Татарова Александр Кузьменко.

Приводим его полностью.

"Адвокатам Микитася отказали в возвращении дела о взятке эксперту в НАБУ.



Высший антикоррупционный суд вынес решение по жалобе адвокатов экс-нардепа Максима Микитася, обвиняемого в нескольких коррупционных преступлениях, на подследственность дела о взятке эксперту, которое из НАБУ передано в СБУ. Об этом сообщает сайт Национального антикоррупционного бюро Украины.



Ранее Микитася выпустили на свободу в обмен на показания против замглавы руководителя Офиса Президента Олега Татарова, который якобы дал эксперту скидку на паркинг в 2017 году во время работы с Микитасем. Из-за многочисленных процессуальных нарушений, допущенных НАБУ, Офис генерального прокурора передал дело на расследование в СБУ, а суд отказался избирать Татарову меру пресечения.



Адвокаты Микитася просили суд обязать генерального прокурора рассмотреть вопрос о подследственности и вернуть дело обратно в НАБУ. Но ВАКС отказал в требовании о передаче в ведомство Сытника и определил, что вопрос подследственности должен решать Генеральный прокурор.



Обратите внимание - решение суда обнародовало именно НАБУ, у которого его быть не должно, ведь детективы не являются стороной ни жалобы, ни производства. Это лишний раз доказывает, что адвокаты Микитася действуют в тесной связке с детективами НАБУ, а сам Микитась полностью от них зависим.



Такой шаг НАБУ можно расценивать как попытку скорректировать общественное мнение в свою пользу, ведь поражение в своем же антикоррупционном суде – это очередное доказательство необоснованности обвинений НАБУ и САП".

Напомним, Татарова пытаются подвязать к уголовному делу против бывшего владельца компании "Укрбуд" Максима Микитася.

В середине декабря Татарову в связи с этим делом подписала подозрение Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины.

Дело вела НАБУ, однако его передали СБУ. "Страна" разбиралась, почему это произошло.