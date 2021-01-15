В школах Тернополя объявили каникулы с 18 января и до конца локдауна. Как объяснили в местном горсовете, такое решение приняли после многочисленных обращений родителей, передает УНИАН.

"Многие родители недовольны такой ситуацией (дистанционным обучением на время локдауна - Ред.) и обращались к нам с просьбой сделать сейчас каникулы в школах. Таким образом, каникулы, которые должны быть в феврале, перенесли на январь", - сообщил мэр Сергей Надал .

По словам главы управления образования Тернопольского горсовета Ольги Похиляк, на очном обучении детей особенно настаивали родители учеников начальных классов.

Ранее "Страна" писала о том, что Кличко инициировал возвращение младших школьников за парты в период локдауна.

Также мы сообщали, что глава Минздрава Степанов выступил против возвращения школьников за парты до конца локдауна.