В четверг, 14 января, в российском Омске покончил с собой пациент с коронавирусом, ему было 47 лет. В Министерстве здравоохранения области объяснили, что у некоторых пациентов с Covid-19 начинают появляться суицидальные мысли из-за нарушений работы мозга.

Об этом пишет ТАСС.

В Минздраве Омской области прокомментировали самоубийства одного из пациентов больницы для больных Covid-19, объяснив почему у больных появляются суицидальные мысли. Тело мужчины нашли рядом со зданием больницы, спасти его не удалось.

"Самоубийства заболевших или перенесших Covid-19 связаны не с социальными проблемами, а с физиологическими: нарушается работа головного мозга. Повышение суицидальных настроений у таких пациентов отмечают специалисты по всему миру", - объяснили в ведомстве.

Напомним, в Украине также произошел ряд самоубийств пациентов с коронавирусом.

Кроме того сообщалось, что доктор Комаровский рассказал об опасности психоза и самоубийства у пациентов с коронавирусом. По мнению доктора, в каждой стационарной больнице для пациентов с Covid-19 должен быть контроль попыток суицида и решетки на окнах.