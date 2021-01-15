Президент Владимир Зеленский обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель действия, направленные на урегулирование военного конфликта на Донбассе.

"Рад пообщаться с Ангелой Меркель. Желаю крепкого здоровья каждому гражданину Германии во времена пандемии COVID-19. Германия всегда остается для Украины надежным другом и партнером. Продолжаем координировать наши усилия для установления мира на Донбассе", - написал Зеленский в соцсети Twitter.

Ранее "Страна" информировала, что на Донбассе планируют увеличить мощность передатчиков украинских радиостанций.

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В нем детально описана текущая ситуация на Донбассе, а также подробности законопроекта о "переходном периоде", который подготовило министерство по делам оккупированных территорий.