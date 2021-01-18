В понедельник, 18 января, с 10:14 начнутся седьмые лунные сутки. Астрологи наделяют их особым смыслом. Они считают, что энергия этого дня помогает материализовать желания и мысли.

Кроме того седьмые лунные сутки в этом году частично совпадут с Крещением, а в народе верили, что в ночь с 18 на 19 января открываются небеса и исполняются самые заветные желания.

Пять условий для того, чтобы загадать желание правильно

1. Постарайтесь уделить хотя бы немного времени себе. Побудьте наедине с собой в спокойной расслабляющей обстановке, не отвлекаясь на интернет, телефон, телевизор и бытовые хлопоты. Создайте подходящую атмосферу, которая поможет успокоить ваши мысли.

Именно из этого состояния, спокойного и радостного, нужно формулировать желания. Ведь самое важное заглянуть в свое сердце и понять, чего действительно хотите именно вы, а не окружающие.

Иногда загаданные желания не сбываются потому, что глубоко внутри вы саботируете их, поскольку это чуждые вам установки, которые не принесут счастье.

Фото: GoodFon

2. Признак того, что вы поняли, чего вы действительно хотите - это волнующие и радостные эмоции, которые охватывают вас, когда вы думаете об этом. Именно сердце, а не разум подсказывает ваши истинные устремления. Не загадывайте желания из состояния раздражительности, усталости, на бегу. Также загадывайте только для себя.

Фото: GoodFon

3. Подробно представьте свои ощущения так, если бы ваше желание уже сбылось. Как изменится ваша жизнь? Радует вас это или пугает? Что вы будете делать дальше? Представьте в деталях, что уже все сбылось. На этом этапе может оказаться, что от некоторых желаний вам придется отказаться.

Фото: GoodFon

4. Загаданное желание важно произнести вслух или записать. Так ваше намерение начинает обретать реальные очертания.

Фото: GoodFon

5. Отложите листок с записанным желанием в сторону и не заглядывайте какое-то время. Не думайте о нем, но в то же время, как только в реальности начнут происходить события, приближающие ваше желание, не проходите мимо них. Используйте каждую ступеньку, каждую дверь на пути к мечте.