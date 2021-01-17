Пока в Украине перспективы вакцинации остаются туманными, в 9-миллионном Израиле уже привили почти два миллиона человек.

Эта страна, где заболеваемость ковидом била рекорды, лидирует по темпам вакцинации в мире, и в то же время остается закрытой уже на третий жесткий локдаун, из-за чего там периодически вспыхивают акции протеста. В то же время часть населения (в основном ортодоксы и арабы) не хочет прививаться.

"Страна" узнала как израильтянам удалось вакцинировать рекордное количество жителей за короткий срок и кто протестует.

"Все очень четко организовано"

Вакцинация в Израиле идёт полным ходом с 20 декабря. Прививают в первую очередь медиков, соцработников и пожилых людей старше 55 лет. С 13 января начали прививать людей старше 50 лет и далее будут постепенно уменьшать возрастной порог.

Но дозу при желании могут получить и молодые (нужно мониторить, где есть открытые флаконы и ехать в другой город или необходимую больницу, также можно записаться в очередь).

Пункты вакцинации организованы по всей стране, установлены также отдельные ангары для ускорения этого процесса, к которым выстраиваются очереди желающих получить прививку, которая вводится дважды.

"В том числе и я 29 декабря в своей поликлинике получила первую прививку. Всё организованно очень чётко: человек получает сразу 2 даты для вакцинации с разрывом в 21 день (для Pfizer). Несмотря на скептическое отношение многих в начале этой кампании, большинство всё же начинает осознавать важность вакцинации. Если всё продолжится в том же темпе, то через 3 месяца, как нам обещают, страна сможет жить свободно и в прежнем режиме", - рассказала нам жительница Израиля Равилия Благодарски.

Кампания по вакцинации, развёрнутая Израилем, стала самой быстрой в мире. По состоянию на 16 января уже привито 26,25% населения.

Неделю назад начали прививать второй дозой вакцины от COVID-19.

Израильские власти заранее договорились о поставках необходимого количества доз препарата с компанией Pfizer. 7 января в Израиль также доставили первую партию вакцин Moderna.

Без "прокладок"

Вопросом поставок занимался лично премьер Нетаньяху.

"Долго убеждал и добился своего - кстати, без прокладок, на которых "настаивают партнеры" (в Украине закупки вакцин для коронавируса отдали компании Crown Agents, которая раньше работала с британскими колониями, а сейчас ведет бурную деятельность в самых бедных странах мира, о чем писала "Страна", - Ред.). И вакцинируют всех в сжатые сроки. А пока вакцинируют - локдаун. И это, черт побери, так просто, логично и понятно. Потому что есть план и его реализация. А мы остаемся верными стратегии кабана, бегущего через горящий лес. Нас ведет судьба", - пишет в Facebook украинский политолог Кирилл Сазонов.

Нетаньяху, который и сам вакцинировался в прямом эфире, заверяет, что к концу марта будет вакцинировано всё население страны старше 16 лет.

Нетаньяху, который лично договаривался о поставках вакцин, сам привился и народ агитирует. Источник фото: Facebook

Нетаньяху уверен, что Израиль может стать первой страной, победившей коронавирус (хотя критики премьера считают такие заявления преждевременными и пиаром).

Оптимистично настроен и Моше Ревач - глава "Маккаби", израильской больничной кассы (часть местной страховой медицины), через которую записывают на вакцинацию.

"Через два-три месяца мы вернемся к нормальной экономике, к нормальным социальным контактам, к нормальной культуре, к нормальной жизни", - уверен он.

Профессор Ран Балисер из группы экспертов, консультирующих государственные органы Израиля по вопросу пандемии, сказал Би-би-си, что страна была изначально хорошо подготовлена к вакцинации.

Логистической составляющей транспортировки вакцин в страну занималось государство, а когда ампулы прибыли в Израиль, шесть некоммерческих организаций распространяли их среди медицинских учреждений.

Массовое желание вакцинироваться объясняют доверием к медицине и правительству.

В Израиле каждый гражданин приписан к своему терапевту, которого он знает и которому доверяет.

"На каждого пациента есть электронный файл, содержащий информацию о нем за последние 20 лет. Мы можем позвонить или связаться с ним по интернету в любой момент", - пояснил Балисер.

"Принуждают к вакцинации, пугая "зелеными паспортами"

Есть еще одна весомая причина, по которой израильтяне активно прививаются.

Минздрав может лишить любого "отказника" от прививки права получить так называемый "зеленый паспорт", который начнут выдавать с 17 января вакцинированным и который станет пропуском в привычную жизнь - без него израильтян могут не допустить на территорию аэропорта или не посадить в самолет, не допустить на массовые мероприятия, лишить права на посещение концертов, выставок, театральных постановок, ресторанов, ночных клубов.

"Люди вприпрыжку бежали. Все хотят путешествовать. У всех родственников по миру - море. Запереть израильтянина в доме - смерти подобно. Еще один момент - очень четкая, по-военному организация вакцинации. Запись по телефону. Очередь человек в 100 на подходе к пункту вакцинации, вакцинируются за 10-15 минут", - рассказывает нам живущая в Израиле Нателла Недиривко.

Многие надеются, что вакцинация поможет закончить бесконечные локдауны. Третий жёсткий карантин объявлен до 21 января, поскольку заболеваемость пока не идет на спад, но его могут продолжить, пока не вакцинируют большинство населения.

Израильтянам запретили ходить в гости и принимать гостей.

Они могут отдалиться от дома не более чем на километр. Закрыты школы и детские сады, рестораны и торговые центры, магазины и предприятия. За редким исключением запрещены вылеты за границу.

"Фактически людей принуждают к вакцинации, пугая "зелеными паспортами". Поставили в такие рамки, что без прививки никуда. Выехать не только за границу нельзя, а даже в стране в тот же кибуц (израильский "колхоз") не попасть. А об устройстве на работу и речи быть не может. Для многих это вынужденная мера, последствия которой будут наблюдать через время", - говорит "Стране" израильтянка Сидда Лютов.

При этом все больше недовольных карантином, которые протестуют против ограничительных мер. Тем более, власти все чаще намекают на четвертый локдаун.

"Локдаун на деле таковым не является, потому, что люди совершенно не согласны с бесконечными карантинами, митингуют, продолжают торговлю, потому что надо как-то жить, обеспечивать семью, поскольку в Израиле все дорого. Люди уже около 10 месяцев не работают", - рассказывает израильтянка Светлана Эдри.

Мятежи ортодоксов

Часть людей выходит с протестами на улицы, доходит до стычек с полицией. Последняя крупная бойня произошла 14 января в религиозном районе Иерусалима. Как сообщает израильское издание "Вести", толпа ортодоксальных евреев забросала камнями и мешками с мусором полицейских. Были задержаны 10 человек.

На видео задержания слышно, как полицейских обзывают нацистами, а детский голос за кадром кричит: "Горите в аду". Кроме того, в стражей порядка летят различные предметы.

В ортодоксальных районах, несмотря на локдаун, продолжают работать школы и даже устраивают свадьбы, а когда полиция пытается это пресечь, происходят стычки. Так вспыхнули беспорядки 12 января, когда полиция пыталась прекратить занятия в учебном заведении хасидов, один из стражей порядка выстрелил в воздух.

"Ортодоксы и арабы живут в своих "гетто" и не хотят подчиняться никаким указаниям власти, не хотят вакцинироваться по каким-то своим убеждениям. Одни считают это радикализмом с нотками анархизма, другие - борьбой за свои права", - рассказал нам местный журналист Арсен Гехт.

У тех, кто не хочет вакцинироваться, - свои аргументы. Многие объясняют, что не хотят прививаться "непонятно чем".

"Ковид - это не корь, ни чума, ни туберкулёз, ни холера, ни слава богу эболла. Риск получить побочки от новой не до конца изученной вакцины, в виде аутоиммунной реакции или сильной аллергии неоправданно велик, чем заразиться ковидом, который у большинства здоровых людей проходит бессимптомно. Я никогда не прививался от гриппа и очень редко им болею. Пусть прививаются те, кто в зоне риска или по собственному желанию", - написал в Facebook израильтянин Кир Джафф.



"Я от гриппа никогда не делаю прививки, а вы хотите мне от короны втюхать? Кнессет пусть привьется первым, там половина пенсионного возраста", - пишет Виктория Трунов.

Также появляется информация о побочных эффектах вакцины. Например, сразу у 13 человек после вакцинации начался лицевой паралич.

Противникам вакцины оппонируют.

"Реакция людей с ослабленным иммунитетом известна. Единственный риск - аллергия. Вторая проблема, связанная с ослабленным иммунитетом - что на прививку не выработается нужное количество антител. В принципе, эта проблема решается повторной вакцинацией. Если вы хотите когда-нибудь вернуться к нормальной жизни и снять маски, нужно, чтобы 80% населения согласилось на прививки. Иначе мы так и будем тащиться от локдауна к локдауну, нищенствуя и боясь ходить в театр. Риск заразиться короной и перенести ее тяжело гораздо выше, чем получить какой-то минимальный вред от прививки", - агитирует за вакцинацию израильтянка Ксения Долинина.