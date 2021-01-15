Завтра, 16 января, вступает в силу норма закона о тотальной украинизации, по которой вы сфера обслуживания долга перейти на украинский язык. Языковой омбудсмен Тарас Креминь опубликовал даже специальную инструкцию для доносов, которой уже вооружились разного рода "мовні активисты".

"Страна" опросила крупные сети супермаркеты, будут ли они соблюдать нормы языкового закона в русскоязычных городах и как в целом относятся к нормам закона об украинизации.

Борис Музалёв, совладелец сети супермаркетов "Таврия B":

"Будем переходить на украинский язык, но сотрудники не знают украинского языка. Мы тогда всех, кто не знает - научим говорить на украинском. Они будут мычать или молчать" (сказано с грустной иронией).

Сергей Демченко, начальник управления по корпоративным коммуникациям "АТБ":

"Компания начала процесс украинизации ещё в 2015 году, поэтому для сотрудников торговой сети - проблем в этом плане нет. На сегодня все сотрудники общаются с покупателями на украинском. Те, кто работают в восточных регионах страны - ситуация идентичная, разговаривают на украинском.

Компания работает исключительно в правовом поле, поэтому оценку "тотальной украинизации" или другим терминам, мы давать не будем. Мы выполняем действующее законодательство. Мы давно перешли на украинский язык.

В этой норме есть пункт, что если клиент требует перехода на русский язык - сотрудник торгового заведения может так же общаться с ним на том языке, который требует на данном этапе клиент. Если клиент в Восточных регионах попросит у нашего кассира перейти с ним на русский язык, то кассир будет общаться на том языке, на котором удобно будет клиенту".

Оксана Перекупко, пресс-служба супермаркетов "Фора":

"В Восточных областях у нас магазинов мало, на самом деле. Это скорее Сумская область - кажется, там один магазин, и в Полтавской области, но они не очень то и восточные. Конечно, мы будем переходить и придерживаться правил. Знаем, что проблемы точно будут возникать, но мы давно работаем, чтобы помочь нашему персоналу, тем, кто не разговаривает на украинском приспособиться и все же действительно соответствовать рамкам закона.

Мы не можем не придерживаться, законы существуют для того, чтобы их соблюдать. Мы все понимаем, что проблемы будут возникать, так как далеко не все сотрудники свободно владеют украинским языком. К сожалению, так и есть. Но если гость конкретно просит перейти на другой язык - мы будем это делать. Закон это не запрещает".

Директор по управлению персоналом компании "Эпицентр К" Йолана Каменчук:

"Еще до введения языкового закона группа компаний "Эпицентр К" считала одним из своих приоритетов - внедрение украинского языка в работу всех подразделений. Владельцы компании - украиноязычные, поэтому официальный язык общения у нас - украинский. Это касается и торговых центров, и центрального офиса, и производственных предприятий во всех регионах страны. Все совещания, оперативные конференции и внутреннее обучение много лет проводится на государственном языке. Также работники компании активно поддерживают развитие национальных украинских традиций

Обслуживание покупателей всем торговым персоналом - от продавца к кассиру от Западного до Восточного региона, от Северных областей к Южным - происходит на украинском. Исключением может быть только случай, когда клиент лично просит разговаривать с ним на удобном для него языке. Принятие нового языкового закона для нас не в новинку, и мы готовы к этому".

Владимир Соболев, директор по маркетингу торговой сети VARUS:

"В сети VARUS требование обслуживать клиентов на украинском языке начало действовать уже достаточно давно. Теперь, когда соответствующие пункты Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступают в силу, для нас по сути кардинально ничего не меняется.

При этом, как раньше, так и теперь, мы остаемся клиентоориентированным бизнесом. Наша задача – обеспечить максимальный комфорт посетителей. Поэтому, если потребуется продублировать клиенту информацию на русском языке, сотрудник, который им владеет, может выполнить это пожелание, и это будет его преимуществом. Законных оснований обязать его это сделать у нас нет. Но, честно говоря, и особой необходимости тоже. Поскольку клиенты и сотрудники наших магазинов в подавляющем большинстве случаев проживают в одном городе и, соответственно, существуют в одной языковой среде, не думаю, что у них могут возникнуть реальные проблемы в коммуникации.

Что касается конкретных случаев обслуживания, то здесь каждый бизнес исходит из потребностей своего клиента и возможности их удовлетворить. Умение обслужить клиента на понятном ему языке - это преимущество".

Напомним, с 16 января 2021 года вся сфера обслуживания должна перейти исключительно на украинский язык.

Ранее сообщалось, что в ОПЗЖ потребовали от властей отменить украинизацию сферы услуг с 16 января.