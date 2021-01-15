Высший антикоррупционный суд Украины принял решение обязать Офис генпрокурора рассмотреть ходатайство НАБУ и САП о возвращении им дела Олега Татарова, которое ранее по решению суда было передано в СБУ.

Об этом сообщается на официальном сайте НАБУ.

"Директор НАБУ обратился в Офис генерального прокурора Украины с постановлением о требовании уголовного производства согласно статье 110, 216 УПК Украины и ст. 17 Закона Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины". Также было отправлено постановление о необходимости досудебного расследования этого дела детективами НАБУ", - говорится в сообщении.

Ситуацию прокомментировал телеграм-канал "Политика Страны".

"НАБУ сообщило о том, что суд обязал Генпрокуратуру рассмотреть вопрос о передаче дела заместителя главы Офиса президента Олега Татарова обратно в НАБУ и САП (ранее оно было по решению суда передано в СБУ, где сейчас и находится).

Это уже подаётся группой поддержки НАБУ как решение о том, что дело должно быть возвращено антикоррупционному бюро и прокуратуре. В то же время в решение суда нет такого обязательства.

По нему Офис генпрокурора лишь должен рассмотреть ходатайство о передаче дела. А какое он решение примет - другой вопрос. При этом по остальным пунктам ходатайства НАБУ суд отказал", - комментирует ситуацию Telegtam-канал "Политика Страны".

Напомним, "Страна" подробно анализировала, что означает передача дела замглавы Офиса президента Олега Татарова из НАБУ в СБУ.

Также сообщалось, что в начале декабря НАБУ заявило об открытии нового дела против бывшего владельца компании "Укрбуд" Максима Микитася. При этом ведомство присоединила к этому делу и Татарова, который ранее жестко раскритиковал НАБУ и лично его главу Артема Сытника.

В пятницу, 18 декабря, и.о. руководителя САП Максим Грищук подписал подозрение Олегу Татарову. В понедельник, 21 декабря, Татаров пришел в НАБУ для получения подозрения.

Позднее против Грищука было начато расследование уголовного дела о предъявлении заведомо ложного подозрения Татарову.