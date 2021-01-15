В США ввели санкции против компании Beijing Skyrizon (Китай), которая ранее приобрела акции крупнейшей компании - производителя авиационных двигателей и газотурбинных установок "Мотор Сич".

Об этом сообщает Министерство торговли США.

"Сегодня Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли добавило Китайскую национальную оффшорную нефтяную корпорацию (CNOOC) в Entity List (торговый черный список), а китайскую компанию Skyrizon - в Military End-User (список военных конечных пользователей, MEU)", - заявили в пресс-центре.

К тому же, в Минторговли добавили, что действия Китая в Южно-Китайском море и его стремление приобрести важную интеллектуальную собственность и технологии для милитаризации представляют собой угрозу национальной безопасности США и безопасности международного сообщества.

"Стремление Skyrizon приобретать и внедрять иностранные военные технологии представляют собой серьезную угрозу, и применение соответствующих санкций против нее является предупреждением экспортному сообществу о значительных связях Skyrizon с Народно-освободительной армией Китая", - заявил министр торговли США.

ПАО "Мотор Сич" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок.

Напомним, что китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group купили более 50% акций компании. Более 25% акций оставались за "Укроборонпромом".

В 2020 году Skyrizon уведомила украинское правительство о планах начать международный арбитраж против государства Украина. Причиной послужил недопуск инвесторов к предприятию "Мотор сич", чьи акции Skyrizon приобрела четыре года назад. Это произошло из-за того, что США открыто высказалось против продажи китайцам, а позже с визитом на предприятии побывал основатель частной военной компании Blackwater (Academi) Эрик Принц, которого и прочили в новые инвесторы запорожского предприятия.

Также "Страна" сообщала, что китайская компания Xiaomi попала в санкционный список США против Китая. Помимо Xiaomi, в санкционный список были включены и другие компании, но они более промышленно ориентированы.