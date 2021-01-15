Супермаркеты перестарались с запретом на продажу некоторых товаров, таких как презервативы.

Об этом сообщает рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью изданию LB.ua.

При этом он предположил, что украинцы вряд ли покупают презервативы каждый день.

"Презервативы продаются в аптеках. Покажите мне этого супергиганта, пожалуйста, который три недели карантина ходит ежедневно покупать презервативы", - заявил Ляшко.

По его словам, презервативы относятся как к средствам личной гигиены, так и к изделиям медицинского назначения, поэтому во время карантина их можно продавать.

"Запрета не существует", - подчеркнул главный санврач.

Ранее сообщалось, что некоторые супермаркеты слишком буквально восприняли запрет Кабинета министров на продажу непродовольственных товаров во время жесткого карантина с 8 по 24 января. Так, в одном из магазинов Одессы презервативы отнесли к запрещенным для продажи товарам.

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