Санврач Ляшко попросил показать ему секс-гиганта, который в локдаун каждый день ходит за презервативами
Супермаркеты перестарались с запретом на продажу некоторых товаров, таких как презервативы.
Об этом сообщает рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью изданию LB.ua.
При этом он предположил, что украинцы вряд ли покупают презервативы каждый день.
"Презервативы продаются в аптеках. Покажите мне этого супергиганта, пожалуйста, который три недели карантина ходит ежедневно покупать презервативы", - заявил Ляшко.
По его словам, презервативы относятся как к средствам личной гигиены, так и к изделиям медицинского назначения, поэтому во время карантина их можно продавать.
"Запрета не существует", - подчеркнул главный санврач.
Ранее сообщалось, что некоторые супермаркеты слишком буквально восприняли запрет Кабинета министров на продажу непродовольственных товаров во время жесткого карантина с 8 по 24 января. Так, в одном из магазинов Одессы презервативы отнесли к запрещенным для продажи товарам.
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