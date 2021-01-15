В селе Житин под Ровно в Щедрый вечер, 13 января, подростки украли со двора пенсионеров телегу и забросили ее на крышу автобусной остановки. Утром новоявленный "арт-объект" стал привлекать внимание всех, кто проходил или проезжал мимо. Люди смеялись и фотографировались на фоне остановки с телегой на крыше. Не до смеха было только хозяевам украденного воза. Пенсионеры обратились в полицию.

"Мы ночь ходили, искали. Вы подумали бы, что надо поднять голову и наверх посмотреть? Муж пошел в одну сторону, сын в другую, я с внуками в третью сторону. Мы обошли весь парк, мы обошли все - нигде не могли найти", - рассказала хозяйка телеги.

Правоохранители установили, что телегу украли и забросили на крышу остановки местные подростки. Их заставили снять воз с крыши и извиниться за свои действия перед его хозяевами.

"Полицейские офицеры за несколько часов установили хулиганов. Это компания местных жителей в возрасте от 18 до 20 лет. Свой поступок ребята объясняют просто - "традиция", - говорится в сообщении полиции.



Ранее "Страна" писала о том, что посреди трансляции брифинга Степанова Минздрав пустил видео с девушками, поющими "Щедрик".

Также мы сообщали, что нацгвардейцы записали кавер-версию песни Щедрик.