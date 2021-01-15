Американский миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс, который предрек новую страшную пандемию, вместе с женой оказались крупнейшими владельцами сельскохозяйственных земель в США.

Об этом сообщает The Land Report.

В частности, им принадлежат около 269 тысяч акров земли (более тысячи квадратных километров) в разных штатах.

Миллиардер, чье состояние оценивают в 120 миллиардов долларов, скупал сельскохозяйственные угодья на протяжении нескольких лет. Сейчас бизнесмену и меценату принадлежат участки в 19 штатах. Крупнейшие находятся в Луизиане (280 кв. км), Арканзасе (194 кв. км) и Небраске (83 кв. км).

К тому же, земли напрямую или опосредованно принадлежат инвестиционному фонду Cascade Investments, который инвестирует средства семьи Гейтса.

"Как именно используются принадлежащие бизнесмену земли, до конца неясно", - объяснили в издании.

Отметим, что Гейтс не вошел в список 100 крупнейших землевладельцев США в прошлом году. Лидером рейтинга стал глава совета директоров компании Liberty Media Джон Малоне, у которого 8,9 тысяч кв. км.

Ранее "Страна" сообщала, что суд в Перу обвинил Билла Гейтса в создании пандемии коронавируса. Пандемия, согласно судебному вердикту, "создана преступными элитами, которые управляют миром".

Также напомним, что в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes основатель Microsoft Билл Гейтс оказался на четвертом месте с 121,4 млрд долларов.