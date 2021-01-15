Сегодня, 15 января, в Киеве и других городах продолжились тарифные бунты. Они происходят, несмотря на на решение правительства снизить после аналогичных процессов цену на газ - до 7 гривен за кубометр с 10-11 грн.

Это, как видим, далеко не всех устроило. Цены по факту остались выше, чем были в декабре. Да и остальная коммуналка подорожала. Поэтому продолжились и протесты.

Тем более, что и газовая "подачка" оказалась временной, и после карантина Кабмин пообещал МВФ вернуться к прежним ценам.

В результате протест расширился. Как и где в конце рабочей недели митинговали против повышения цен на газ - в обзоре "Страны".

Киев: локдаун офшорам, нет поборам

В Киеве акция протеста прошла на Майдане. Людей не остановила даже погода - прошедший накануне снег и усилившиеся морозы до минус десяти.

Митинг назывался "СТОП тарифный геноцид", который поддержали участники движения "SaveФОП". Он начался утром, на главной площади столицы собралось митингующие. В руках они держали плакаты: "Локдаун офшорам, нет поборам", а также почти марксистский "Пусть пылают дворцы" (в оригинале - "Хай палають палаци").

Люди требовали, чтобы президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, руководство НАК "Нафтогаз", НКРЭКП инициировали реальное уменьшение тарифов на газ и его распределение.

Также требовали снизить цены на электричество, которое подорожало с 1 января: власти отменили льготную цену на первые сто киловатт, что ударит по беднейшим домохозяйствам, которые теряют скидку в 50%.

"Кабинет Министров должен отменить свое постановление №1325 от 28.12.2020, которое повышает стоимость электроэнергии для населения", - заявляют участники протеста.

"Нам есть нечего, мне, что в могилу ложиться? У меня сын участник АТО, а тебе смешно Моника? Мне плевать, ты можешь меня посадить, но посмотри, что ты с людьми делаешь. Заставляешь маску носить, а ты в Буковеле носил маску?" - призывала к справедливости женщина с платежкой за газ в руках.

Украинцы высказали пожелание: чтобы газораспределительных сети вернулись в собственность местных общин, которые сейчас находятся в пользовании частных акционерных компаний.

С заявлением выступил и лидер движения "SaveФОП" Сергей Доротич. Он не сомневается, что повышение тарифов приведет к повышению стоимости товаров и услуг: "Мне не хватает пенсии, чтобы оплатить эти тарифы. Я получаю 2 300 грн, а мне платежка за коммунальные пришла 3 900 грн. Как мне не выходить на акции протеста".

Житомир: взяли штурмом облсовет

Жители Житомира утром в пятницу вышли на протест к зданию "Житомиргаз"а. В руках они держали большие плакаты: "Сколько стоит ваша совесть?", "Позор взяточникам и коррупционерам" и другие.

Затем люди отправились к зданию облсовета. На их призывы не реагировали. В связи с чем местные жители прошли в здание. Они не устраивали погромы - зашли в помещение, чтобы донести чиновникам свою позицию и согреться.

Почти как сторонники Трампа в Капитолий.

Николаев: поднимайте пенсии, а не тарифы

Протестовал и Николаев. Горожане вышли на центральную площадь против повышения тарифов на газ. Люди решили собрать подписи, чтобы через мэра обратиться к президенту и Кабинету министров.

Лозунги: "Поднимайте пенсии, а не тарифы", "Это геноцид". В комментариях СМИ жители Николаева говорили, что больше не могут выживать в таких условиях".

Полтава: нет антиконституционным законам

В Полтаве уже по традиции перекрывали улицы, одна из которых - возле офиса СБУ. Люди ходили туда-сюда, пропуская только авто спецтранспорта - скорые, пожарные.

Из-за цен на газ полтавчане требовали отставки правительства, руководителей ОГА и облсовета. Они нарисовали огромный плакат: "Нет антиконституционным законам".

Херсон: где взять деньги, чтобы оплачивать коммуналку?

Довольно многочисленный протест - около 500 человек - был в Херсоне. Акция с требованием снизить цены на газ проходила возле здания ОГА.

К горожанам вышел и. о. председателя Херсонской ОГА Сергей Козырь. Чиновник отчитался перед людьми: сказал, что вчера было совещание вместе с инициативной группой. Было принято решение обратиться в Кабмин, Офис президентов и Верховную Раду.

Отдельно был написан проект решения для сессии областного совета, которая состоится 21 января. Среди одного из пунктов, которые предложат проголосовать депутатам, - наложение моратория на повышение цен на газ.

Донецкая область: дальше только край

Тарифный майдан был организован и в Донецкой области, в Угледаре.

Люди вышли на площадь и подписали требование к власти. В нем значится, чтобы населению провели перерасчет платежек за ноябрь и декабрь.

"Люди возмущены и понимают, что дальше уже просто конец. Когда по всей стране более недели проходят мирные акции протеста, мы, жители Угледара, уже на себе испытали шок, когда получили платежки за декабрь. Мы все, жители Украины, с содроганием ждем февраля, чтобы увидеть, что нам придется заплатить за коммунальные тарифы с учетом подорожания. Но мы уже в шоке", - сказала СМИ глава Общественной организации "Голос громады" Елена Попенко.

Сегодня похожие митинги проходили и в других крупных городах Украины.

Нечто подобное может повториться и в Лубнах - там, где изначально начался тарифный майдан. Корреспондент "Страны" отправилась в этот город и взяла интервью у местных жителей о том, что думают о "подачке Шмыгаля":