Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, почему на время зимнего локдауна, с 8 по 24 января, в стране ввели запрет на продажу товаров непервой необходимости. По его словам, об ограничении попросили сами предприниматели.

Об этом Ляшко рассказал во время интервью Lb.ua.

Так, ограничения для супермаркетов на продажу товаров не первой необходимости позволяет владельцам бизнесов, которые вынуждены были полностью закрыться на время локдауна, находится в равных условиях с теми, кто продолжил работу.

Например, магазины, продающие исключительно посуду или одежду, или другие товары, кроме товаров первой необходимости, закрылись на время жесткого карантина. Если бы супермаркеты продолжили продавать эти товары, то люди купили бы их там, а так, после снятия ограничений, у потребителей будет выбор - купить товар в супермаркете или специализированном магазине, а такие магазины получат возможность заработать.

"Мы же не потому вводим ограничения, вирус носками передается", - сказал Ляшко.

Напомним, глава МОЗ Максим Степанов дал другое объяснение запрету на продажу части товаров. По его словам это было сделано для того, чтобы сократить количество людей в торговых залах.

Также "Страна" подробно разбиралась, в каких супермаркетах можно приобрести некоторые запрещенные товары, а кто полностью соблюдает правила.