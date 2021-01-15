Президент Молдовы Майя Санду заявила, что ей удалось наладить отношения с Украиной и Румынией и предлагает на дипломатическом уровне создать объединение "круг доверия", в который войдут Румыния, Молдова и Украина. Такую инициативу она высказала во время видеоконференции с участием дипломатического корпуса Молдовы, передает newsmaker.md.

"Мне приятно сообщить, что всего за несколько недель нам удалось разблокировать отношения с нашими соседями и стратегическими партнерами - Румынией и Украиной", - сообщила Санду.

Она добавила, что в последнее время отношения с этими странами на высшем уровне были заморожены из-за предыдущего руководства Молдовы.

"Я считаю, что наибольшие усилия мы должны сосредоточить на создании именно этого круга доверия: Румыния-Молдова-Украина", - заявила Санду и добавила, что Кишинев должен перезагрузить отношения с Евросоюзом и сохранить партнерство с Россией.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский и Санду на встрече в Киеве договорились создать президентский совет.

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