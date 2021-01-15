Пентагон, который начинает процесс перехода под контроль Байдена, сократил военное присутствие в Ираке и Афганистане, американский контингент в каждой из этих стран будет насчитывать по 2,5 тысячи военных.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны США.

"Сегодня Соединенные Штаты сократили численность войск в Ираке до 2500 человек по указанию президента Трампа и, как я объявил 17 ноября 2020 года. Сокращение численности войск США в Ираке отражает возросшие возможности иракских сил безопасности", - рассказал и.о. главы Пентагона Кристофер Миллер.

В частности, он добавил, что способность снизить уровень вооруженных сил - свидетельство реального прогресса.

"Мы давно ожидали, что уровень сил, необходимых для поддержки борьбы Ирака с ИГИЛ, будет уменьшаться", - говорит Миллер.

Возвращения как можно большего числа военных из Афганистана и Ирака - одна из давних задач, о которых заявлял Трамп еще до избрания президентом США в 2016 году.

Отметим, что беспорядки в Вашингтоне в сочетании со стремлением Трампа вывести как можно больше войск из Ирака и Афганистана привели к парадоксу: в Вашингтоне на инаугурации будет 20 тысяч солдат, а в Ираке и Афганистане вместе взятых - всего 5 тысяч.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп хочет сократить войска в Афганистане и Ираке до инаугурации Байдена, после чего там останется 2,5 тысячи военных.

Напомним, что США и Польша подписали военное соглашение о мощном усилении американского контингента. Ожидается, что благодаря новым договоренностям военный контингент США в Польше увеличится примерно на 1000 человек.