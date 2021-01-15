В пятницу, 15 января, в Ивано-Франковской области произошел пожар на территории ООО "Карпатнефтехим". Пожарным удалось ликвидировать огонь менее, чем за час.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС на своей странице в Facebook.

"15 января в 14:40 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в городе Калуш на ул. Промышленной на территории ООО "Карпатнефтехим". К месту пожара сразу были направлены пожарно-спасательные подразделения в составе 53 чел. личного состава и 16 ед. техники. Как выяснилось, происходило факельное горение пиролизной печи (дихлорэтан) на площади ориентировочно 45 кв. м.", - говорится в сообщении службы.

При этом, уже в 15:30 пожар удалось локализовать, а в 15:36 - полностью ликвидировать. ООО "Карпатнефтехим" производит этилен, полиэтилен, винилхлорид, каустическую соду, хлор и суспензионный ПВХ.

Напомним, в Полтавской области взрыв на газопроводе стал причиной сильнейшего пожара.

Также сообщалось, что в Николаеве загорелся конвейер зернового терминала. Спасатели тушили огонь около трех часов.