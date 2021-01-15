В Израиле в воскресенье, 17 января, начнется новый этап вакцинации от коронавируса. Теперь начнут прививать людей в возрасте от 45 лет и старше.

Об этом сообщает Times of Israel.

К пятнице первую дозу вакцины от COVID получили почти 2 миллиона человек. Кроме этого, уже почти 170 тысяч человек получили полный курс вакцины из двух доз.

Напомним, власти Израиля приняли решение привить от коронавируса почти все население своей страны уже до конца марта 2021 года.

Для этого хотят увеличить вакцинацию до уровня 170 тысяч человек каждый день. На прошлой неделе в Израиль прибыла новая партия препарата разработки Pfizer.

Население Израиля по данным сервиса ourworldindata.org составляет почти 8,66 млн человек. При этом почти 25% населения уже привиты от Covid-19.

Также мы писали, что израильская полиция расследует возможную контрабанду вакцины от Covid-19 в Украину.

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