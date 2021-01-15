Экс-президент Франции (2007-2012) 65-летний Николя Саркози снова попал под следствие. На этот раз его подозревают в незаконном продвижении интересов компании из России. Расследование ведет Национальная финансовая прокуратура Франции.

Об этом в пятницу, 15 января, пишет Le Monde.

Речь идет о контракте на 3 миллиона евро, который заключил Саркози с российской страховой компанией "РЕСО-Гарантия". Ее акционер, французское объединение Axa, является крупным клиентом юридической конторы Realyze, основанной Саркози.

Следствие подозревает, что на самом деле он не оказывал консалтинговые услуги, а "торговал влиянием", лоббируя с помощью своих связей интересы российских олигархов.

Ранее "Страна" писала о том, что бывшему президенту Франции Саркози грозят 4 года тюрьмы за коррупцию.

Также мы сообщали, что Саркози вспомнил, как делил с Путиным последнюю шоколадку на первой встрече.