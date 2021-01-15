В Украине возможно введение графика аварийных отключений (так называемые "веерные отключения") из-за значительного похолодания. Но в компании "Укрэнерго" опровергают подобные введения, про отсутствие необходимости в этом сообщил и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Соответствующий документ публикует журналист Сергей Высоцкий в соцсети.

"У меня в руках один документ. Это письмо главы правления "Укрэнерго" исполняющему обязанности министра энергетики Юрию Витренко. В этом письме содержится просьба к министерству согласовать план перебоев с электроэнергией", - рассказал журналист.

В письме, направленного в адрес в.о. Министерства энергетики указывают несколько причин дефицита генерации:

неоптимальная ремонтная площадка АЭС;

повышенная аварийность на тепловых электростанциях, по состоянию на 12.01.2020 не работают 10 энергоблоков. Их общая мощность составляет 2640 Мегаватт;

резкое увеличение уровня потребления электроэнергии в следствии значительного понижения температуры окружающей среды;

отсутствие необходимых запасов угля на складах электростанций.

В связи с этим, в "Укрэнегро" просят обеспечить использование ограничения потребления электричества (веерных отключений света), в случае необходимости.



В свою очередь, НЭК "Укрнэрго" исключает введение графика аварийных отключений. По их данным, такие меры пока не планируются.

В связи с изменениями погодных условий, компания определила ряд мер для балансировки энергосистемы и покрытия дополнительной нагрузки в часы утреннего и вечернего максимумов потребления. Ключевыми мерами являются увеличение производства электроэнергии на ГЭС и ГАЭС, а также повышение уровня нагрузки тепловых электростанций (ТЭС).

В частности, по данным компании, для балансировки энергосистемы положительным фактором является включение в работу с 15 января 2021 года 5-го энергоблока Запорожской АЭС (ЗАЭС), а также продолжение работы 1-го энергоблока ЗАЭС до конца суток 22 января 2021 года.

"Кроме того, несмотря на появление в прессе публикаций о якобы возможности введения графика аварийных отключений (так называемые "веерные отключения"), сообщаем, что такие меры пока не планируются", - отметили в пресс-центре.

К тому же, отсутствие необходимости в веерных отключениях подтвердил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"15 января "Энергоатом" запускает один из своих блоков, выводит его из ремонта, дальше, буквально, через короткое время, запускается второй блок. Фактически эти параметры дают нам уверенность в том, что мы к веерным отключениям, как к механизму сбалансирования энергосистемы, прибегать не должны, и не будем", - рассказал премьер в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, украинская энергосистема пройдет стабильно возможные понижения температуры.

"Для этого есть все предпосылки. Единственная сложность, которую сегодня ощущает энергосистема, низкие остатки угля на складах угольных ТЭС. В связи с этим прошли совещания, приняты решения, в случае необходимости, запуск газомазутных блоков, а также переведение угольных блоков на сжигание газа", - добавил Шмыгаль.

Ранее "Страна" писала о том, что цену на электроэнергию для украинцев подняли почти в 2 раза, и анализировала, какими будут платежки. А после в Украине отменили ночные тарифы и другие льготы на электроэнергию.

Позже стало известно, что вчера, в ходе совещания нардепов по тарифам, правительство согласилось вернуть льготы по электроэнергии для населения. В частности, вернут льготный тариф на электроэнергию для населения - 90 копеек за первые 100 киловатт.