Партия Порошенко увидела зраду в намерениях Витренко покупать газ из РФ. Тот назвал их "русскими консервами"
После предложения и.о. министра энергетики Юрия Витренко возобновить поставки газа из России в партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" заявили, что тот хочет "вернуть Украину в энергетическую зависимость от Москвы".
"Заявление исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко о планах правительства возобновить экспорт газа из страны-агрессора в "Европейской Солидарности" рассматривают как доказательство намерений высшего политического руководства государства вернуть Украину в энергетическую зависимость от Москвы", - сказано в сообщении на официальном сайте политсилы.
В партии Порошенко утверждают, что заявление Витренко не могло быть не согласовано с Офисом президента.
"Категорическая неприемлемость возобновления экспорта газа из России - это красная линия, подобная той, которую общество провело в ноябре 2019 накануне саммита Нормандского формата", - заявили в "Евросолидарности".
Также в политсиле возложили ответственность за предложение Витренко на президента Владимира Зеленского и премьера Дениса Шмыгаля. Кроме того, "Евросолидарность" заявила о намерениях "апеллировать к обществу, чтобы обновить красные линии под окнами на Банковой", то есть анонсировала организацию акций протеста у Офиса президента.
А один из нардепов от "Евросолидарности", экс-директор Института нацпамяти Владимир Вятрович раскритиковал предложение Витренко в Фейсбуке.
"Врач, который поможет наркоману "слезть с иглы" - хороший врач. А как назвать его, если он вдруг снова предлагает уколоться, потому что теперь можно колоться со скидкой?" - написал он, намекая на то, что в свое время Витренко, будучи топ-менеджером НАК "Нафтогаз", ставил себе в заслугу то, что Украина перестала напрямую покупать газ у России.
Сам и.о. министра энергетики Юрий Витренко уже отреагировал на обвинения со стороны "Европейской солидарности" и Вятровича заявив, что ему грустно наблюдать, как "русские консервы" запускают волну возмущения его предложением.
"Грустно наблюдать, как сейчас открытые русские агенты и даже уже "консервы" запускают волну "возмущения" по моим словам о необходимости давления на "Газпром"/РФ - чтобы были перенесены точки передачи газа для европейских покупателей газпромовского газа с западной границы Украины на восточную, и чтобы был разблокирован экспорт газа из России независимыми добытчиками и экспорт газа из Центральной Азии", - написал Витренко.
По его словам, для Украины это выгодно потому, что это создает дополнительный спрос на мощности украинской газотранспортной системы для транзита газа в Европу, а также снизит цену газа на украинском оптовом рынке до уровня экспортного паритета, что повысит конкурентоспособность украинской экономики и покупательную способность украинских граждан.
"Вопрос десятков миллиардов долларов для Украины. Именно поэтому это не выгодно РФ, и поэтому она это блокирует на политическом уровне. И вот сейчас на помощь политическому руководству России приходят агенты в Украине. Ранее они запускали волну о якобы моей связи с олигархами, но этого им теперь не хватает", - заявил Витренко.
Напомним, и.о. министра энергетики Юрий Витренко привел план, который, по его мнению, сможет разрешить кризис с энергоносителями и который включает предложение о возобновлении поставок газа из России, после долгого совещания в Кабмине по поводу тарифов на газ.
Витренко говорит о том, что он хочет импортировать из России газ неких независимых поставщиков (то есть не "Газпрома"). В то же время в РФ действует монополия "Газпрома" на экспорт газа по газопроводам.
Независимые добытчики (например компания "Новатэк") могут экспортировать только сжиженный газ морским путем через терминалы СПГ. Однако в Украине нет своих СПГ-терминалов для приема такого газа.
Также мы писали о том, что Шмыгаль после переговоров с МВФ дал понять, что фиксация цен на газ - это еще не окончательное решение.