После предложения и.о. министра энергетики Юрия Витренко возобновить поставки газа из России в партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" заявили, что тот хочет "вернуть Украину в энергетическую зависимость от Москвы".

"Заявление исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко о планах правительства возобновить экспорт газа из страны-агрессора в "Европейской Солидарности" рассматривают как доказательство намерений высшего политического руководства государства вернуть Украину в энергетическую зависимость от Москвы", - сказано в сообщении на официальном сайте политсилы.

В партии Порошенко утверждают, что заявление Витренко не могло быть не согласовано с Офисом президента.

"Категорическая неприемлемость возобновления экспорта газа из России - это красная линия, подобная той, которую общество провело в ноябре 2019 накануне саммита Нормандского формата", - заявили в "Евросолидарности".

Также в политсиле возложили ответственность за предложение Витренко на президента Владимира Зеленского и премьера Дениса Шмыгаля. Кроме того, "Евросолидарность" заявила о намерениях "апеллировать к обществу, чтобы обновить красные линии под окнами на Банковой", то есть анонсировала организацию акций протеста у Офиса президента.

А один из нардепов от "Евросолидарности", экс-директор Института нацпамяти Владимир Вятрович раскритиковал предложение Витренко в Фейсбуке.

"Врач, который поможет наркоману "слезть с иглы" - хороший врач. А как назвать его, если он вдруг снова предлагает уколоться, потому что теперь можно колоться со скидкой?" - написал он, намекая на то, что в свое время Витренко, будучи топ-менеджером НАК "Нафтогаз", ставил себе в заслугу то, что Украина перестала напрямую покупать газ у России.

Сам и.о. министра энергетики Юрий Витренко уже отреагировал на обвинения со стороны "Европейской солидарности" и Вятровича заявив, что ему грустно наблюдать, как "русские консервы" запускают волну возмущения его предложением.

"Грустно наблюдать, как сейчас открытые русские агенты и даже уже "консервы" запускают волну "возмущения" по моим словам о необходимости давления на "Газпром"/РФ - чтобы были перенесены точки передачи газа для европейских покупателей газпромовского газа с западной границы Украины на восточную, и чтобы был разблокирован экспорт газа из России независимыми добытчиками и экспорт газа из Центральной Азии", - написал Витренко.

По его словам, для Украины это выгодно потому, что это создает дополнительный спрос на мощности украинской газотранспортной системы для транзита газа в Европу, а также снизит цену газа на украинском оптовом рынке до уровня экспортного паритета, что повысит конкурентоспособность украинской экономики и покупательную способность украинских граждан.

"Вопрос десятков миллиардов долларов для Украины. Именно поэтому это не выгодно РФ, и поэтому она это блокирует на политическом уровне. И вот сейчас на помощь политическому руководству России приходят агенты в Украине. Ранее они запускали волну о якобы моей связи с олигархами, но этого им теперь не хватает", - заявил Витренко.

Напомним, и.о. министра энергетики Юрий Витренко привел план, который, по его мнению, сможет разрешить кризис с энергоносителями и который включает предложение о возобновлении поставок газа из России, после долгого совещания в Кабмине по поводу тарифов на газ.

Витренко говорит о том, что он хочет импортировать из России газ неких независимых поставщиков (то есть не "Газпрома"). В то же время в РФ действует монополия "Газпрома" на экспорт газа по газопроводам.

Независимые добытчики (например компания "Новатэк") могут экспортировать только сжиженный газ морским путем через терминалы СПГ. Однако в Украине нет своих СПГ-терминалов для приема такого газа.

Также мы писали о том, что Шмыгаль после переговоров с МВФ дал понять, что фиксация цен на газ - это еще не окончательное решение.