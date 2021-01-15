Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что Минздрав Парагвая зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса "Спутник V".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своем сайте.

В частности, регистрация провели по ускоренной процедуре - без дополнительных клинических исследований на территории государства.

"Регистрация вакцины "Спутник V" в Парагвае демонстрирует рост заинтересованности государств Латинской Америки в безопасной и эффективной российской вакцине против коронавируса. Мы ожидаем, что в ближайшее время "Спутник V" получит одобрение в ряде других государств региона, и готовы к расширению партнерств для совместной борьбы с пандемией", - заявили в РФПИ.

К тому же, вчера, 14 января, представители стран обсудили возможность доставки в Венесуэлу российской вакцины от коронавируса "Спутник V", которая должна состояться до конца января.

"Российской и венесуэльской сторонами в конце прошлого года подписан контракт на поставку вакцин "Спутник V" в Венесуэлу", - отметил посол РФ в латиноамериканской стране.

В данный момент "Спутник V" уже зарегистрировали в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине и Венесуэле.

Напомним, что в правительстве Германии допустили возможность производства "Спутника V' на территории Евросоюза. Это будет возможно в случае сертификации со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA).

Также "Страна" сообщала, что Сербия закупит еще 2 миллиона доз вакцины "Спутник V". Российской вакциной привились спикер парламента и глава МВД страны.