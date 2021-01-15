Строительство "Северного потока-2" в водах Дании планируют завершить уже в мае, а после этого работы начнутся в Германии. Об этом сообщает "Интерфакс".

Прокладку труб возобновят во второй половине января. Ожидается, что работа будет производиться со скоростью 0,4 километра в сутки с учетом погодных условий. Таким образом прокладку планируют завершить в середине последней недели мая. Затем работы начнутся в Германии, где осталось достроить около 30 км.

Сейчас из примерно 2460 км газопровода уложено более 2300 км (то есть 94%).

Ранее "Страна" писала о том, что достройку газопровода "Северный поток-2" из-за техработ отложат еще на несколько дней.

Также мы сообщали, что советник Байдена посоветовал ему остановить санкции против строительства "Северного потока-2".