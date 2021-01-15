В пятницу, 15 января, в Житомире проходит акция протеста "Стоп тарифный геноцид", ее участники ворвались в здание областного совета и общаются с местными депутатами.

Об этом сообщает Telegram-канал "Протест".

"В рамках всеукраинской акции "Стоп тарифный геноцид" житомиряне сначала пикетировали Житомиргаз, а потом решили согреться и взяли штурмом областной совет. Сейчас общаются с депутатами", - сказано в сообщении.

По информации Telegram-канала, протесты с требованием снизить цену на газ 15 января проходят в Лубнах, Сумах, Одессе, Херсоне, Виннице, Миргороде, Ровно, Борисполе, Донском, Харькове, Кременчуге, Чернигове, Львове и Полтаве.

"Страна" писала о том, что киевляне 15 января также вышли на Майдан и требуют реального снижения тарифов ЖКХ.

Напомним, что на этой неделе премьер Денис Шмыгаль объявил о введении госрегулирования цены на газ на период карантина. Продавать его будут по 6 990 грн за кубометр. У Зеленского заявили, что госрегулирование позволит снизить тарифы на газ для украинцев на 30%.

Впрочем, на деле цена на газ на январь и так колеблется в пределах от 6 990 до 10 800 грн. То есть тарифы снизятся не для всех украинцев, а для многих это снижение будет не таким существенным.