Представители компании-производителя вакцины от коронавируса Covid-19 Pfizer заявили о сокращении поставки препарата в европейские страны, пока модернизирует производство.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на органы здравоохранения Норвегии.

В частности, страна получит чуть более 36 тысяч доз вакцины на следующей неделе вместо планировавшихся 43,8 тысячи.

Объясняется это тем, что фирма сейчас расширяет свои производственные мощности: планируется производить 2 миллиарда доз в год вместо 1,3 миллиарда, на которые ее заводы способны сейчас.

К тому же, пока неясно, на какое время сократятся поставки, но, по предварительным прогнозам, ситуация изменится в феврале.

Отметим, что вакцинация от коронавируса вакциной Pfizer в Норвегии началась 27 декабря 2020 года. На сегодняшний день было зафиксировано 23 смерти среди людей, которые сделали прививку.

Напомним, что после вакцины Pfizer начались массовые смерти в Европе. "Страна" подробно разобралась в происходящем в своем материале.