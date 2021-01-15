МИД Украины ответил председателю президиума Боснии и Герцеговины Милораду Додику относительно его условия возвращения в Украину иконы, которую месяц назад подарили министру иностранных дел России.

"Если Украина докажет, что просила об иконе до того дня, когда я встречался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, я приму и мы передадим ее им", - заявил ранее Додик.

Как ответил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко агентству "Интерфакс-Украина", "в Украине не воспринимают языка условий и ультиматумов от члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика".

"То, что икона происходит с украинской территории - это неоспоримый факт. Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по делу незаконного вывоза. Мы ожидаем, что боснийско-герцеговинская сторона не будет использовать икону во внутриполитической борьбе, а будет предоставлять содействие в рамках уголовного расследования и экспертизы и в ее скорейшем возвращению в Украину", - сказал он.

Спикер напомнил, что Украина и Босния и Герцеговина являются государствами-участниками Конвенции от 1970 года о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности.

"В соответствии со статьей 7, государства-участники этой конвенции обязуются запрещать ввоз культурных ценностей, похищенных из музея или религиозной и светской исторической достопримечательности, а также по требованию другого государства-участника принимать соответствующие шаги для выявления и возвращения любой подобной культурной ценности", - отметил Николенко.

Напомним, в ходе визита министра иностранных дел России Лаврова в Боснию и Герцеговину ему подарили 300-летнюю украинскую икону, ранее хранившуюся в Луганске. Позднее украинская икона вернулась в Боснию и Герцеговину для прохождения экспертизы.