В Вашингтоне продолжается подготовка к предстоящей инаугурации Джо Байдена, которая состоится 20 января. Из-за того, что сторонники Трампа готовят новый бунт, центр города перекрыли, а общественный транспорт остановили.

Об этом пишет Bloomberg.

В городе уже сейчас много правоохранителей и военных. Сообщается, что центр столицы США за неделю до инаугурации выглядит так, как будто идет подготовка к военным действиям.

Большая часть центральной части города заблокирована и патрулируется вооруженными силами Национальной гвардии США. Безопасность обеспечивают более 25 тысяч сотрудников правоохранительных органов, вооруженных сил и разведки.

"Мы обеспокоены возможностью насилия во время многочисленных акций протеста и митингов, запланированных здесь, в округе Колумбия, и в зданиях столицы штата по всей стране в ближайшие дни", - заявил директор ФБР Кристофер Рэй.

ФБР предупредило, что экстремисты, которые планируют участие в акциях во время инаугурации, могут использовать последствия штурма Капитолия 6 января, проводя атаки для дестабилизации и разжигания более крупного конфликта в США.

Отвечающая за безопасность инаугурации Секретная служба активировала командный центр для объединения федеральных, государственных и местных агентств. В операции задействовано более 20 агентств общественной безопасности.

В Вашингтоне также часть города закрыта для движения транспорта, не работают станции метро и общественный транспорт. Национальную аллею, на которой традиционно собираются американцы в день инаугурации, планируют закрыть для посещений.

Официальные лица не исключают, что поскольку экстремистам Капитолий окажется не по зубам, они могут сосредоточить атаки в других местах Вашингтона или крупных городах страны.

Напомним, на инаугурацию Байдена американские конгрессмены придут в бронежилетах.

Также мы писали о том, что Байден отказался приезжать на инаугурацию на поезде в целях безопасности.