В Каменском (Днепропетровская область) таксисты облили зеленкой клиента, который в течение дня несколько раз вызывал машины, а потом отказывался от заказа.

Инцидент произошел вечером в четверг, 14 января, сообщает городской сайт Каменского.

По данным издания, мужчина накануне пять раз вызывал такси, но каждый раз отказывался выходить к машине. После последовавшего от него шестого вызова таксисты решили наказать докучливого клиента.

Водители объединили усилия и все же выманили мужчину на улицу. Его заставили заплатить за вызов и простой 5 машин. А чуть позже мужчину облили зеленкой.

Отметим, что это уже не первый случай, когда в Каменском таксисты "воспитывают" клиентов с помощью зеленки. За неделю до Нового года таким же образом была наказана компания, которая отказалась платить пожилому таксисту за проезд. Тогда он вызвал на подмогу коллег.

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