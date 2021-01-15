В ультрарелигиозных районах Израиля были выявлены грубые нарушения карантинных запретов. В ряде мест произошли стычки ортодоксов с полицией.

Об этом сообщает местное издание Ynet.

В частности, в иерусалимском квартале Меа-Шеарим в четверг, 14 января, толпа ультраортодоксов забросала камнями и мешками с мусором полицейских, которые выполняли мероприятия по контролю за соблюдением карантина. Двое стражей порядка получили ранения.

Также в издании отметили, что правоохранители задержали 10 человек, однако четырех из них уже освбодили.

"На видео задержания слышно, как полицейских обзывают нацистами, а детский голос за кадром кричит на идиш: "Горите в аду". Кроме того, в стражей порядка летят различные предметы", - отметили в материале.

К тому же, на записях с моментов задержания видно, как полицейский, который идет впереди коллег, ведущих под руки задержанного, дает пинка мальчику, оказавшемуся у него на пути. Ребенок от удара ноги отлетел вбок.

В свою очередь, жители района убеждены, что правоохранители устраивают "показуху". "Вчера тут были с телевидения, а сегодня они пришли показать, что следят за карантином в религиозном районе", - рассказывают местные жители.



Напомним, что с 7 января Израиль ушел на двухнедельный локдаун из-за вспышки нового штамма коронавируса, впервые выявленного в Великобритании.

Также "Страна" сообщала, что израильская полиция расследует возможную контрабанду вакцины от Covid-19 в Украину. О результатах расследования станет известно в ближайшее время.