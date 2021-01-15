Советник избранного президента США Джо Байдена по внешней политике Николас Бернс предложил его будущей администрации приостановить действие санкций против "Северного потока-2".

Об этом пишет FAZ.

Вместе с тем, по его мнению, необходимо приостановить и работы по прокладке трубопровода, что может способствовать сближению Германии и США.

"Страны Европы должны остановить строительство газопровода, а США — приостановить санкции. Это предоставит возможность конфиденциально обсуждать вопрос с правительством ФРГ и другими заинтересованными странами", — посоветовал Бернс.

Ранее сообщалось, что строительство "Северного потока-2" отложили как минимум на две недели. Разрешение на работы в своих водах, которое выдали власти Дании, начинает действовать с 15 января. Однако, как сообщил представитель оператора Nord Stream 2 AG, надо проверить оборудование, поэтому уточнить срок начала прокладки труб он не может.

Также мы писали о том, что строительство "Северного потока-2" могут завершить уже в июне.