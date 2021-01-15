"Оппозиционная платформа - За жизнь" в связи со вступлением в силу с 16 января нормы языкового закона о переходе всей сферы обслуживания на украинский требует от власти отменить ее, поскольку она является дискриминационной.

Об этом сказано в заявлении политсилы, обнародованном на сайте ОПЗЖ.

"В Украине набирает обороты очередной виток русофобской истерии. 16 января 2021 года вступает в силу норма Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которая требует обслуживать посетителей на украинском языке. И армия вятровичей-креминей-фарионов уже замерла на низком старте - в готовности травить персонал сферы обслуживания всей страны, а также врачей, аптекарей, служащих и специалистов всех профилей за использование русского языка на рабочем месте", - заявили в "Оппоплатформе".

В ОПЗЖ напомнили, что еще через год в Украине введут санкции за нарушение этой нормы (речь о штрафах в размере от 5100 до 6800 грн - Ред.).

"Но уже сейчас власть обнародовала инструкции для тех, кто готов писать доносы на своих русскоязычных сограждан. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь поторопился в СМИ детально и с иллюстрациями разъяснить украинцам куда, в какие сроки и в каком виде они могут "закладывать" нарушителей этого циничного законодательного "шедевра", - заявили в "Оппозиционной платформе".

В ОПЗЖ считают, что закон приводит к разжиганию ненависти по языковому признаку, разделению украинцев на "своих" и "чужих".

"После нескольких лет безумных попыток переписать историю, оголтелой декоммунизации, сноса памятников, переименования улиц и населенных пунктов, запрета праздников и искоренения любого упоминания об общей истории украинского и русского народов, не найдя уже иных способов рассорить многонациональное население Украины, прихлебатели Запада во власти в очередной раз решили заострить языковой вопрос", - сказано в заявлении.

В "Оппоплатформе" полагают, что вводя штрафы за нарушение языкового закона, власть создает новые коррупционные возможности, основания для проверок. Эта политика в тяжелейших социально-экономических условиях не сплачивает украинское общество, а раскалывает его, противопоставляя людей друг другу.

"В Украине грубо попираются права и отдельных русскоязычных граждан, и целых общин. Власть откровенно пренебрегает нормами Основного Закона, защищающими права всех граждан страны независимо от их национальной принадлежности, политических взглядов и вероисповедания. И репрессивные нормы закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в отношении русскоязычных украинцев – очередное тому подтверждение", - заявляют в политсиле.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" требует от власти отменить дискриминационную норму языкового закона, прекратить политические спекуляции на теме языка и перестать разделять украинцев на угодных и неугодных по языковому признаку.

"Мы также призываем общественные организации, лидеров мнений и правозащитников объединиться в вопросе защиты интересов национальных меньшинств – ради целостности Украины, единства украинского народа и сохранения его богатого, уникального мультикультурного наследия", - сказано в заявлении.

Напомним, "Страна" подробно писала, что делать, если вас начнут кошмарить за русский язык после 16 января.

Также мы сообщали, что Рада может отменить штрафы за нарушение языкового законодательства в феврале.