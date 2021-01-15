На инаугурацию избранного президента США Джо Байдена, которая запланирована на 20 января, многие конгрессмены придут в бронежилетах, поскольку опасаются за свою жизнь. Такое предположение высказала конгрессмен-республиканец Питер Мейер в интервью телеканалу MSNBC.

По словам Мейера, в преддверии инаугурации Байдена конгрессмены стали покупать бронежилеты, изменили распорядок дня и передвигаются с охраной.

"Печально, что мы дошли до такого. Но мы опасаемся, что кто-то может попытаться убить нас", - заявил Мейер.

Конгрессмен входит в число 10 республиканцев, которые поддержали импичмент действующего лидера США Дональда Трампа. Мейер объяснил свое решение отказом американского президента признавать хотя бы частичную ответственность за беспорядки в Вашингтоне 6 января.

Ранее в СМИ появились кадры, на которых видно, что в офисах новостных телеканалов AP, Fox и NBC, расположенных недалеко от Капитолия, заколотили окна и двери. Сообщается, что журналисты опасаются, что у Капитолия снова начнутся митинги, за которыми могут последовать вооруженные нападения. На кадрах видно, что даже логотипы каналов обмотаны черными пакетами, чтобы нельзя было прочитать их названия.

Напомним, 6 января сторонники Дональда Трампа устроили беспорядки и штурм Капитолия, где должно было проходить заседание Конгресса США. Они требовали пересмотреть результаты президентских выборов и не признавать победу Джо Байдена. Протестующие вступили в столкновения с полицией.

Во время беспорядков в США, по предварительным данным, погибли четыре человека. После штурма Капитолия были открыты 25 уголовных дел по факту внутреннего терроризма.

Также мы сообщали, что В США принимают беспрецедентные меры безопасности перед инаугурацией Джо Байдена, который даже отказался от поездки на поезде 20 января в Вашингтон на церемонию вступления в должность президента.