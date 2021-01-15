В Беларуси суд вынес приговор трем мужчинам по обвинению в убийстве пенсионеров и попытке убийства 85-летней женщины. Одного из обвиняемых приговорили к смертной казни.

Об этом сообщает пресс-служба правозащитного центр "Вясна".

В частности, это уже второй приговор по этому делу, поскольку ранее Верховный суд приговор отменил и направил дело на повторное рассмотрение. Хотя новый приговор ничем не отличается от предыдущего.

"Местного жителя Виктора Скрундика приговорили к смертной казни, его сообщнику Виталию Мятежу дали 22 года колонии строгого режима, Валентину Бушнину - 18 лет колонии строгого режима", - заявили в материале.

Отметим, что серия убийств, за которые осудили мужчин, произошла в 2019 году. Тогда были убиты 79-летний Михаил Шугалей и 94-летний Владимир Картавый.

К тому же, злоумышленники напали на 85-летнюю Софию Мацеле и требовали деньги. Пенсионерке удалось спастись.

Ранее "Страна" сообщала, что в США впервые за 70 лет казнили женщину. Осужденная была признана виновной в особо жестоком убийстве беременной женщины в 2004 году.

Также напомним, что в Японии казнят мужчину, который убивал пользователей Твиттера. Преступника прозвали "киллером из Твиттера" за то, что он убивал людей, которые делились своими суицидальными мыслями в социальной сети.