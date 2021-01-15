В ближайшие несколько дней в Украине ожидаются морозы. Температура воздуха в ночь на субботу, 16 января, опустится местами до -18 градусов.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Главным ньюсмейкером ближайших выходных будет температура воздуха. Потому что воздушная арктическая масса уже дошла до Украины, усаживается в синоптическом кресле и ближайшие несколько дней рассчитывает у нас хорошо отдохнуть. Где-то до 20-го января, до Ивана", - написала Диденко.

По ее словам, температура воздуха в ближайшие дни будет постепенно снижаться все ниже и ниже. В ночь на субботу ожидается -12...-18 градусов. В ночь на воскресенье - -15...-23 градуса. В низинах при прояснениях возможно до -25 градусов. В южной части страны будет также будет морозно, но на несколько градусов выше, ночью -9...-14, днем ​​-5...-11 градусов.

По данным синоптика, в большинстве областей Украины в дневные часы на выходных, 16-17 января, ожидается -10...-15 градусов, в воскресенье в западной части -5...-11 градусов. На дорогах - гололедица. Также Диденко рассказала, что существенные осадки в Украине в ближайшее время не ожидаются.

"В Киеве субботу и воскресенье ожидаются очень холодными - ночью -12...-15 градусов, при прояснениях до -16...-18 градусов, днем ​​выходные в столице -10...-13 градусов. Без существенных осадков. На дорогах и тротуарах - гололедица", - сообщила Диденко.

По ее словам, к Крещению морозы окрепнут еще на несколько градусов.

Напомним, в Украине к сегодняшнему утру выпало уже до 35 см снега. На дорогах образовалась гололедица.

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