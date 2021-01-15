В Литве коронавирусную инфекцию выявили у 79 врачей, получивших первую дозу вакцины BioNTech и Pfizer. Инцидент произошел в расположенной в Вильнюсе клинике "Сантара". Об этом сообщает агентство Delfi.

Как сообщила профессор инфекционного отделения клиники Лигита Янчорене, что опасность заражения снижается через 12 дней после первой дозы вакцины.

"Надо сказать, что это не связано с вакцинацией, возможно, людей привили, когда они уже были носителями вируса. Если взглянуть на исследования, которые представлены при регистрации вакцины, там ясно сказано, что после первой дозы спустя 12 дней опасность заражения снижается где-то на 20%", - сказала профессор.

Ранее "Страна" писала о том, что в Германии после прививки от коронавируса вакциной Pfizer умерли десять человек.

Также мы сообщали, что в Норвегии после прививки от коронавируса вакциной Pfizer умерли более 20 человек.