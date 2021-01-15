В Украине отменили красные дипломы, которые выдавались студентам-отличникам
С января 2021 года в Украине вступили в силу изменения относительно оформления дипломов после окончания высших учебных заведений.
Соответствующий приказ № 1571 от 29 декабря 2020 года обнародован на сайте Министерства образования науки.
В частности, выпускникам будут выдаваться дипломы без возможности получить награду, то есть отменяются так называемые красные дипломы.
Подписанный главой Министерства образования науки и Украины Сергеем Шкарлетом приказ отменяет предыдущий от 2015 года.
Ранее студенты получали следующие дипломы:
- младшего бакалавра;
- младшего бакалавра с отличием (красный диплом);
- бакалавра;
- бакалавра с отличием;
- магистра;
- магистра с отличием;
- доктора философии;
- доктора философии европейского образца;
- доктора наук.
В свою очередь, после подписания приказа вариантов дипломов станет на три меньше. С вышеперечисленного списка убрали младшего бакалавра с отличием (красный диплом), бакалавра с отличием, магистра с отличием и доктора философии европейского образца.
Однако ввели новый диплом доктора искусства. Последние красные дипломы украинские выпускники высших учебных заведений получили в 2020 году.
Ранее "Страна" сообщала, что Минобразования предлагает сделать тестирование по дополнительным предметам ВНО платным. Также ведомство предлагает уточнить категории участников ВНО и внедрить нормы об особенностях подготовки его проведения.
Также напомним, что по данным Минобразования, иностранные студенты приносят вузам почти 600 миллионов долларов в год. Отмечается, что один иностранный студент тратит за год обучения 6-8 тысяч долларов.