С января 2021 года в Украине вступили в силу изменения относительно оформления дипломов после окончания высших учебных заведений.

Соответствующий приказ № 1571 от 29 декабря 2020 года обнародован на сайте Министерства образования науки.

В частности, выпускникам будут выдаваться дипломы без возможности получить награду, то есть отменяются так называемые красные дипломы.

Подписанный главой Министерства образования науки и Украины Сергеем Шкарлетом приказ отменяет предыдущий от 2015 года.

Ранее студенты получали следующие дипломы:

младшего бакалавра;

младшего бакалавра с отличием (красный диплом);

бакалавра;

бакалавра с отличием;

магистра;

магистра с отличием;

доктора философии;

доктора философии европейского образца;

доктора наук.

В свою очередь, после подписания приказа вариантов дипломов станет на три меньше. С вышеперечисленного списка убрали младшего бакалавра с отличием (красный диплом), бакалавра с отличием, магистра с отличием и доктора философии европейского образца.

Однако ввели новый диплом доктора искусства. Последние красные дипломы украинские выпускники высших учебных заведений получили в 2020 году.

Ранее "Страна" сообщала, что Минобразования предлагает сделать тестирование по дополнительным предметам ВНО платным. Также ведомство предлагает уточнить категории участников ВНО и внедрить нормы об особенностях подготовки его проведения.

Также напомним, что по данным Минобразования, иностранные студенты приносят вузам почти 600 миллионов долларов в год. Отмечается, что один иностранный студент тратит за год обучения 6-8 тысяч долларов.