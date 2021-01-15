Россия начинает внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора об открытом небе.

Об этом информирует пресс-служба МИД РФ.

"В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН. По их завершении соответствующее уведомление будет направлено депозитариям", - говорится в комментарии на сайте российского МИД.

ДОН - это международный договор, который разрешает свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в странах, которые подписали данную бумагу. Действует с 1992 года, Россия ратифицировала договор в 2001 году, но по сути была в нем с самого начала.

Ранее из договора вышли США. Тогда российский академик Алексей Арбатов заявил, что Россия должна сохранить его с участием европейских государств.

"Этот договор касается прежде всего Европы. Россия и другие государства Европы должны этот договор соблюдать и поддерживать, чтобы на континенте не нарастала военная напряженность", - сказал в ноябре 2020 года академик.

В то же время генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов заявил, что выход США из Договора не будет иметь критических последствий для России.

Президент США Дональд Трамп объяснил решение США выйти из договора тем, что ДОН устарел, и "есть хорошие шансы на то, чтобы создать новое соглашение, либо - сделать что-то, что позволит нам вернуться к первоначальному договору".