Президент США Дональд Трамп, за импичмент которого проголосовал Конгресс, запретил своим советникам любые упоминания 37-го президента США Ричарда Никсона, добровольно ушедшего в отставку до окончания срока.

Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал CNN.

В окружении Трампа говорят, что президент пресек недавние обсуждения среди советников о возможности объявить об отставке. Он также дал понять всем советникам, что любое упоминание Никсона, ушедшего в отставку из-за Уотергейтского скандала, отныне запрещается.

Напомним, спикер Пэлоси уже подписала резолюцию об импичменте Трампа.

Теперь дело должно быть передано в Сенат, верхнюю палату Конгресса США. Однако у Сената практически нет шансов завершить импичмент до ухода Трампа с должности 20 января.