Около полутысячи человек пришли под здание Херсонской ОГА с протестом против повышения тарифов на газ и его транспортировку. Собравшиеся требуют не только снизить цены на газ, но и провести внеочередные парламентские выборы.

Об этом сообщает "112 Украина".

К активистам уже выходил и. о. председателя Херсонской ОГА. Он сообщил, что вчера на совещании с инициативной группой они приняли решение обратиться в Кабинет министров, ОП, ВР для снятия социального напряжения. Был составлен проект решения сессии областного совета, которая состоится 21 января. Один из пунктов предусматривает мораторий на повышение цен на газ.

Утром 15 января акции протеста против повышения цен на газ прошли и в селе Чернобаевка Херсонской области, где люди перекрыли дорогу всеукраинского значения, соединяющую Николаевскую и Херсонскую области. Протест сопровождался конфликтами с водителями, которые были недовольны перекрытием трассы.

Ранее "Страна" писала о том, что в Харьковской области в один день прошло сразу 14 акций протеста против повышения цен на газ.

Также мы сообщали, что Шмыгаль попросил СБУ выяснить, почему пошли протесты после роста тарифов.