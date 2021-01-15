Вчера стало известно, кто будет закупать вакцины для коронавируса для Украины.

Этот подряд отдали компании Crown Agents, которая раньше работала с британскими колониями, а сейчас ведет бурную деятельность в самых бедных странах мира.

"Королевские агенты" уже не первый год курируют госзакупки для Украины - их сделали почти монопольным посредником для Минздрава при Порошенко. Продолжается эта тенденция и при Зеленском.

Что с этим не так - разбиралась "Страна".

Управляла колониями, работает в нищих странах

Crown Agents - очень старая британская компания. Первоначальной ее функцией были финансовые операции британской короны в ее колониях. То есть уже по этому параметру весьма примечательная институция.

Немногим ее профиль отличается и сегодня. "Агенты короны" ведут по всему миру работу по широкому кругу вопросов - от поставок медикаментов до энергетики, а также сельского хозяйства.

В России, к примеру, эта компания регулировала процесс утилизации атомных подводных лодок, пока при Путине это не остановили. Сейчас РФ в списке стран-партнеров нет. А офисы Crown Agents на данный момент действуют главным образом в бедных странах (исключение - США и Япония, а также бывшая британская колония Сингапур).

Так, кроме Украины, присутствие "агентов" есть в Бангладеш, Гане, Нигерии, Кении, Уганде, Пакистане, Эфиопии, Непале, Зимбабве, Сьерра-Леоне, Турции. Как видим, в этом списке ни одной развитой страны Европы.

Также есть единый офис для Центральной Азии - в Таджикистане.

Причем, судя по всему, Украина - один из важнейших партнеров, поскольку на сайте компании, кроме глобальной версии, доступны только украинская, американская и японская.

Crown Agents работает в Украине уже около десяти лет. Офис возглавляет Татьяна Коротченко, ранее работавшая во Всемирном банке, ООН и шведской правительственной организации по международному сотрудничеству.

Детище Квиташвили и Супрун

До второго майдана эта структура работала в Украине в основном на ниве консультаций и обучения (например, управлению финансами и т.д.). Но по-крупному сотрудничество началось в 2015 году. Тогда министр здравоохранения Александр Квиташвили подписал с агентством британской короны договор на 750 миллионов гривен.

Это было серьезное перераспределение бюджетных средств в пользу британской компании. Кроме того, примерно та же сумма поступила в распоряжение программы развития ООН и еще столько же - на ЮНИСЕФ.

На следующий год - когда МОЗ возглавила Ульяна Супрун - закупки лекарств продолжились главным образом через три указанных выше структуры. Но при новой министерше начался другой процесс: в бюджете 2017, куда внесла свою лепту Супрун, расходы на закупку лекарств увеличились на 50% (или на два миллиарда гривен).

В основном - за счет лекарств против СПИДа и туберкулеза, который закупались традиционно по международным программам. По этим позициям был рост на 130-140%. Все эти деньги шли через международные организации.

То есть при Супрун прокачка бюджетных средств через западные структуры возросла.

Более того, в 2017 году то же Crown Agents отмечало, что теперь им не нужно, как было раньше, возвращать в бюджет сэкономленные средства (например, за счет пониженной цены) - а можно было сразу перенаправлять их на другие закупки. Такой подарок агентство получило от Ульяны Супрун.

По ее словам, иностранные посредники сэкономили Украине 40% денег на закупках лекарств. Правда, проверить эту информацию сложно (тем более, что с ее приходом затраты на лекарства не упали, а выросли).

Зато в связи с переходом на новую систему закупок грянуло сразу несколько скандалов.

Скандалы с Crown Agents

Первый - международные посредники затягивали сроки поставок многих медикаментов. Это признавало и само Crown Agents.

Объяснения от посредников звучало два: 1) Минздрав часто вносит изменения в номенклатуру закупаемых лекарств 2) "Краун" работает со многими поставщиками на базе конкурентных торгов, поэтому процесс идет небыстро.

Второй - задержка с возвратом денег Украине, которые остались после закупок. На этот факт обращала внимание Счетная палата - средства возвращались дольше установленных контрактом сроков.

Данная история касается уже упомянутого решения Супрун позволить "агентам" использовать сэкономленные на тендерах деньги на другие закупки, минуя бюджет Украины.

Третий - Crown Agents закупала лекарства, у которых подходил к истечению срок годности. Причем это коснулось даже препаратов для лечения детской онкологии.

Семь наименований лекарств от рака потом пришлось менять у производителя, поскольку они уже были просроченными, когда их нужно было использовать. А еще два наименования британская компания вынуждена была после скандала перезакупить за собственный счет.

В британском агентстве оправдывались, что нужно было срочно закрыть дефицит лекарств. И признавались, что ввели для этого ранее не применявшийся в закупках лекарств механизм гарантийных писем. По ним производители обязывались менять лекарства на новые, если срок годности препарата истекал до его использования.

Понятно, что это касалось лишь тех лекарств, которые поступали в Украину уже с заканчивающимся сроком годности. То есть расчет был на то, что часть из них сумеют использовать на пациентах.

А часть просрочки поступала в страну даже без таких писем - и, как говорилось выше, в ряде случаев британцы вынуждены были закупать более новые препараты уже за свой счет.

Это касалось не только онкологии, а и лекарств от гепатита.

Там вообще произошла странная история: Минздрав в 2016 году решил изменить методологию лечения этого недуга, которая предусматривает отказ от препаратов с действующим веществом Пегинтеферон a-2b.

В итоге заказ на это лекарство резко сократили, а начали покупать новый вид препаратов, который в два раза дороже. Но и старый препарат решили на всякий случай запасти. После чего Crown Agents поставила его не только с истекающим сроком годности, но даже без гарантийных писем.

"На тот момент врачи утверждали, что смогут использовать их до истечения срока годности (10-13 месяцев), и это было рациональным решением", - объясняла эту аномалию глава украинского отделения агентства Татьяна Коротченко.

Интересно, что, судя по данным Минздрава, лекарства от гепатита нового поколения начали поступать в регионы только весной 2019 года. То есть, через несколько лет после того, как решили уменьшить закупки старых лекарств.

Нардеп Ольга Василевская-Смаглюк в своем телеграм-канале также пишет, что скорость закупок у "агентов" - запредельно низкая. Перечисляет она и другие претензии к британской компании.

"Не знаю, о какой хорошей репутации Crown Agents говорил министр МОЗ Максим Степанов, но за годы сотрудничества с нами компания отметилась такими условиями сделок:

проведение МЗ стопроцентной предоплаты в долларах





возможность поставки лекарств в сроки не ранее чем через 12 - 24 месяца после проведения МЗ предоплаты





возможность дополнительной пролонгации поставок лекарств еще 12-18 месяцев





отсутствие четких сроков поставки медикаментов и медицинских изделий

а также отсутствие возможности контролировать средства Государственного бюджета и отстаивать права по украинскому законодательству", - пишет нардеп.

Интересно, что Crown Agents не скрывает, что придерживается помимо национальных законов, и британского законодательства. При этом в Украине эта компания получила местную регистрацию только полтора года назад - хотя работает здесь гораздо дольше.

По данным Смаглюк, "препараты попадали на таможенную территорию Украины через годы после подписания договоров. Срок годности большинства лекарств, на тот момент, уже заканчивался. Жаль даже не тех денег, которые были просто выброшены в помойку, а тех, кто так и не дождался медикаментов. Надо добавить, что Crown Agents за посредничество берет около 5% комиссии".

"Вас устраивает такой вариант? При таких условиях "элитные" вакцины Pfizer или Moderna попадут к нам не раньше чем мы бы договаривались сами", - считает нардеп.

Почему "агентам короны" отдали закупки вакцины?

Минздрав мотивировал это двумя факторами.

Первый - неудовлетворительная работа госпредприятия "Медицинские закупки", с которым у министра Степанова открытый конфликт (оба ведомства обвиняют друг друга в срыве закупок вакцины от Covid-19, о чем уже рассказывала "Страна").

Второй - Crown Agents, по мнению Степанова, имеет "хорошую репутацию" и уже давно сотрудничает с Минздравом. Впрочем, в репутационной истории мы уже разобрались.

Теперь же в руки британских "агентов" могут отдать закупку стратегического товара. На который в украинском бюджете заложено два с половиной миллиарда гривен (напомним, при Квиташвили этой структуре отдали заказов "всего" на 750 миллионов).

Из них миллиард уже заложен под контракт с китайской Sinovac, который, впрочем, пока под вопросом: эффективность вакцины CoronaVac вызывает большие сомнения даже у Минздрава Украины. Поэтому не исключено, что вся сумма бюджетных закупок может оказаться в распоряжении Crown Agents

Интересно, что она представляет страну, которая сама производит вакцины - в Британии делают препарат AstraZeneka. Правда, поможет ли это быстрее получить западную вакцину для Украины - вопрос. Зато более-менее понятно, что российский препарат "Спутник V" британская компания скорее всего закупать не станет.

Впрочем, в Минздраве говорят, что "агенты" будут иметь полномочия на заключение контрактов только после переговоров, которые проведет с поставщиками руководство страны. Также Crown Agents будет отвечать за логистическое сопровождение.

Правда, тогда непонятно, зачем вообще привлекать посредника. При Квиташвили и Супрун это объяснялось тем, что нужно бороться с коррупцией и откатами, а Crown Agents сама проводит тендеры между поставщиками. Теперь же говорится, что поставщиков избирает МОЗ или, к примеру, Офис президента. А королевское агентство только заключает с ним контракт.

Но почему этого не может сделать сам же Минздрав? И зачем платить британской компании немалые комиссионные (которые, как говорят, на уровне 5%)? Пока ответов на эти вопросы нет, нельзя исключать, что решение скорее политическое и сделано в силу неких обязательств перед США и ЕС. Возможно, что поставки через эту компанию являются условием западных структур для ускорения заключения контрактов на закупку вакцин от коронавируса, с которыми украинские власти и так уже сильно опоздали.